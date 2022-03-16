Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на день открытых дверей в честь своего юбилея

Центр доктора Бубновского приглашает барнаульцев на день открытых дверей, приуроченный к десятилетию центра. Гости мероприятия смогут лично протестировать тренажёры Бубновского и задать специалистам вопросы о здоровье спины и суставов.

В центре применяют уникальный современный подход для лечения заболеваний позвоночника и суставов — кинезитерапию, то есть лечение движением. Эффективность метода подтверждена десятками тысяч клинических случаев, огромным количеством наград и свидетельств. В день открытых дверей попробовать её на себе может любой желающий.

Так как мероприятие приурочено к юбилею центра, гостей также приглашают поучаствовать в розыгрыше призов. Участники получат возможность выиграть книгу доктора Бубновского или консультацию врача-кинезитерапевта.

Мероприятие пройдёт 19 марта в 15:00. Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому нужно заранее записаться по телефону 8-964-603-24-88.

Напомним, центр доктора Бубновского работает в Барнауле с 2012 года. Здесь лечат по уникальной одноимённой авторской методике. Собрав воедино научные медицинские знания, восточные учения и личный опыт, Бубновский изобрёл систему, которая помогает лечить заболевания опорно-двигательного аппарата без лекарств и операций. Доброжелательная атмосфера, авторские тренажёры и индивидуальные занятия с инструкторами высокого класса — вот что отличает это учреждение.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

Центр доктора Бубновского

Адрес: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 124

Тел.: 8-(3852)-532488

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