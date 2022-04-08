Министр Попов рассказал о том, пришёл ли «стелс-омикрон» в Алтайский край

Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал о том, пришёл ли в регион штамм коронавируса «стелс-омикрон». Информацией он поделился во время проходящей 8 апреля коллегии Минздрава.

Министр отметил, что основываться нужно исключительно на данных Роспотребнадзора, которых пока нет.

«Но не надо заблуждаться, что его у нас нет», — заявил Попов.

Он добавил, что случаи выявления штамма «стелс-омикрон» в соседних регионах могут говорить о том, что и в Алтайском крае этот вариант вируса уже распространяется.

Ранее стало известно, что случаи заражения «стелс-омикроном» стали фиксировать в Республике Алтай. Этот вариант вируса считается наиболее заразным.