Министр Попов рассказал о том, пришёл ли «стелс-омикрон» в Алтайский край
По словам главы министерства, данных от Роспотребнадзора пока нет, но новый вариант вируса уже может распространяться в регионе
Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал о том, пришёл ли в регион штамм коронавируса «стелс-омикрон». Информацией он поделился во время проходящей 8 апреля коллегии Минздрава.
Министр отметил, что основываться нужно исключительно на данных Роспотребнадзора, которых пока нет.
«Но не надо заблуждаться, что его у нас нет», — заявил Попов.
Он добавил, что случаи выявления штамма «стелс-омикрон» в соседних регионах могут говорить о том, что и в Алтайском крае этот вариант вируса уже распространяется.
Ранее стало известно, что случаи заражения «стелс-омикроном» стали фиксировать в Республике Алтай. Этот вариант вируса считается наиболее заразным.