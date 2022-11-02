Мягкие, удобные и незаметные для окружающих: какими бывают современные зубные протезы

Съёмные протезы — это те, которые можно снимать и надевать самостоятельно, без помощи врача. Их обычно носят, когда нет возможности установить импланты. Такой вид протезирования проверен временем, доступен, надёжен и подходит даже тем, у кого вообще нет зубов ни на одной из челюстей.

Кому нужны протезы?

Зубные протезы показаны в первую очередь тогда, когда зубы на одной или обеих челюстях отсутствуют полностью. Но даже если у вас один или пара «пробелов» в зубном ряду, это тоже нельзя оставлять без внимания. Дело в том, что на месте отсутствующего зуба со временем атрофируется костная ткань и даже сама челюстная кость. И чем сильнее она деформируется, тем меньше шансов для дальнейшей успешной установки имплантов.

Кроме того, помимо атрофии, возможна ещё одна серьёзная проблема — сдвигание зубов. Всего этого можно избежать, сделав протез.

Какие бывают протезы?

Сейчас стоматологи чаще всего предлагают бюгельные, акриловые и нейлоновые протезы. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, а выбор зависит, прежде всего, от количества сохранившихся зубов.

Так, акриловые ортопедические изделия — одни из самых доступных. Они подходят для использования при абсолютном отсутствии зубов: держатся во рту благодаря эффекту присасывания. За счёт равномерного распределения нагрузки замедляют атрофию дёсен.

Однако твёрдая пластина может потребовать немало времени для привыкания из-за дискомфорта во время разговора, нарушения дикции. К тому же притупляются вкусовые ощущения, а чувствительная слизистая может раздражаться из-за натирания.

Бюгельные протезы имеют металлический элемент в своём строении. Благодаря этому они могут выдерживать сильную неравномерную нагрузку и замедлить атрофию дёсен. Такие изделия надёжны, долговечны и при этом почти не ощутимы во рту.

Нейлоновые зубные протезы — наиболее мягкие, тонкие и лёгкие. Применяются и при полном, и при частичном отсутствии зубов.

Нейлон обладает высокой степенью эластичности и гибкости, что делает эти изделия очень комфортными для ношения. Кроме того, они практически незаметны в полости рта, так как десневая часть выполнена из полупрозрачного нейлона розового цвета. Это выгодно отличает их от бюгельных и пластиковых протезов, заметных в зоне улыбки.

В Барнауле грамотно подобрать подходящий протез вам помогут в клинике Crocus. Здесь установили уже более двух тысяч съёмных протезов. Кстати, до конца ноября 2022 года здесь действует специальная цена на нейлоновые изделия — 19 тысяч рублей.

Вашим врачом по съёмным протезам будет стоматолог-ортопед Константин Зубов. Пациенты отзываются о нём и всей клинике положительно.

«Доброжелательный, милый, всё подробно объясняет. Делает свою работу качественно, тщательно проверяет постановку протезов. Искренне радуется за новые улыбки своих подопечных», — говорят пациенты.

Больше отзывов о работе Зубова и других врачей можно прочитать на сайте клиники. Ниже — один из них.

«Большое спасибо врачам, доброжелательные, квалифицированные, профессионалы своего дела. Рекомендую эту клинику всем друзьям и родным. Лечение и протезирование на высшем уровне. Если обращаться — только в «Крокус«», — пишут клиенты в отзывах о клинике.

Стоматологическая клиника Crocus (ООО «Стоматологическая клиника «Крокус»)

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