Мягкие, удобные и незаметные для окружающих: какими бывают современные зубные протезы
Сейчас стоматологи предлагают варианты протезов, которые выглядят естественно и подходят для разных клинических случаев
Съёмные протезы — это те, которые можно снимать и надевать самостоятельно, без помощи врача. Их обычно носят, когда нет возможности установить импланты. Такой вид протезирования проверен временем, доступен, надёжен и подходит даже тем, у кого вообще нет зубов ни на одной из челюстей.
Кому нужны протезы?
Зубные протезы показаны в первую очередь тогда, когда зубы на одной или обеих челюстях отсутствуют полностью. Но даже если у вас один или пара «пробелов» в зубном ряду, это тоже нельзя оставлять без внимания. Дело в том, что на месте отсутствующего зуба со временем атрофируется костная ткань и даже сама челюстная кость. И чем сильнее она деформируется, тем меньше шансов для дальнейшей успешной установки имплантов.
Кроме того, помимо атрофии, возможна ещё одна серьёзная проблема — сдвигание зубов. Всего этого можно избежать, сделав протез.
Какие бывают протезы?
Сейчас стоматологи чаще всего предлагают бюгельные, акриловые и нейлоновые протезы. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, а выбор зависит, прежде всего, от количества сохранившихся зубов.
Так, акриловые ортопедические изделия — одни из самых доступных. Они подходят для использования при абсолютном отсутствии зубов: держатся во рту благодаря эффекту присасывания. За счёт равномерного распределения нагрузки замедляют атрофию дёсен.
Однако твёрдая пластина может потребовать немало времени для привыкания из-за дискомфорта во время разговора, нарушения дикции. К тому же притупляются вкусовые ощущения, а чувствительная слизистая может раздражаться из-за натирания.
Бюгельные протезы имеют металлический элемент в своём строении. Благодаря этому они могут выдерживать сильную неравномерную нагрузку и замедлить атрофию дёсен. Такие изделия надёжны, долговечны и при этом почти не ощутимы во рту.
Нейлоновые зубные протезы — наиболее мягкие, тонкие и лёгкие. Применяются и при полном, и при частичном отсутствии зубов.
Нейлон обладает высокой степенью эластичности и гибкости, что делает эти изделия очень комфортными для ношения. Кроме того, они практически незаметны в полости рта, так как десневая часть выполнена из полупрозрачного нейлона розового цвета. Это выгодно отличает их от бюгельных и пластиковых протезов, заметных в зоне улыбки.
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