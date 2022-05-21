Назван ранний симптом оспы обезьян

Симптомом оспы обезьян могут быть высыпания на коже. Об этом сообщила главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению Сьюзан Хопкинс, пишет РИА Новости.

По её словам, этот вирус распространяется при тесном контакте, а потому следует обращать внимание на любые нестандартные проявления на коже.

При первых опасениях нужно обращаться к врачу. При этом предупреждать медучреждение о визите лучше заранее и ни с кем не контактировать до осмотра.

Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире выявили уже более 30 случаев оспы обезьян, ещё свыше 70 случаев находятся на расследовании.