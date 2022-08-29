«Радоваться рано». Попов рассказал, как изменилась смертность на Алтае по сравнению с 2021 годом

Уровень смертности в Алтайском крае в 2022 году пока заметно ниже, чем в «катастрофическом» 2021-м. Об этом в ходе интервью для amic.ru рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, если тенденция сохранится, по итогам года край сможет «перекрыть» почти всю сверхсмертность прошлого года.

Но Попов призывает не радоваться раньше времени: впереди осень и сезонный подъём заболеваемости.

Прирост смертности на Алтае в 2022 году продолжался в феврале и марте, во время пятой волны, рассказал министр. Но затем заболеваемость быстро пошла на спад, а вместе с ней и смертность.

«Уже к апрелю она начала снижаться. С января по июнь 2022-го умерло на 551 человека меньше, чем за тот же период 2021-го. За июль умерло ещё на 1800 человек меньше», — рассказал Попов.

Всего с 1 января по 11 августа 2022 года в Алтайском крае скончалось почти на 3300 человек меньше, чем за этот же период 2021-го, подытожил министр. Динамика, по его словам, пока очень хорошая.

«Загадывать, конечно, очень рано: впереди непростой осенний период. Но если тенденцию удастся сохранить, вполне реально, что по итогам года мы перекроем сверхсмертность прошлого года», — добавил глава Минздрава.

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Напомним, 2021 год стал для Алтайского края катастрофическим по уровню смертности. В регионе зафиксировали 43 757 летальных исходов. Это на 5919 случаев больше, чем в 2020-м. Если же сравнить ситуацию с «доковидным» 2019 годом, в Алтайском крае в 2022-м умерло почти на 11 тысяч больше. Главной причиной сверхсмертности Дмитрий Попов назвал коронавирус и его последствия.

О том, как изменилась смертность на Алтае, Попов рассказал в ходе большого интервью с корреспондентом amic.ru. Почитать его вы можете почитать здесь.