В Алтайском крае за сутки выявили 187 случаев COVID-19
Скончались ещё девять заражённых
8 апреля 2022, 17:01, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 187 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 263 387 человек, сообщает оперштаб.
Выздоровели за весь период 247 612 пациентов, в том числе 530 — за последние сутки.
Скончались ещё девять инфицированных. Всего в регионе зарегистрировали 10 084 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находится 141 человек, из них 52 — на ИВЛ. В ковидных и инфекционных госпиталях края свободны 320 коек.
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