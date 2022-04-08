В Алтайском крае за сутки выявили 187 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 187 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 263 387 человек, сообщает оперштаб.

Выздоровели за весь период 247 612 пациентов, в том числе 530 — за последние сутки.

Скончались ещё девять инфицированных. Всего в регионе зарегистрировали 10 084 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 141 человек, из них 52 — на ИВЛ. В ковидных и инфекционных госпиталях края свободны 320 коек.