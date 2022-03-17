Врач-иммунолог предупредил о снижении коллективного иммунитета в России

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил о снижении коллективного иммунитета в России. Его слова передаёт радио Sputnik.

Специалист отмечает, что показатель коллективного иммунитета должен быть на уровне 85%, но в свете последних событий начал опускаться. Месяц назад он доходил до отметки 60%, но теперь составляет около 53%.

«Коллективный иммунитет — это динамическое понятие. Мы говорим, что надо достичь в моменте 85%, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться», — сказал Крючков.

Он напомнил, что укрепить свою защиту можно благодаря вакцинации.