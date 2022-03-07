Врач-невролог рассказал о распространённой причине онемения рук

Чаще всего онемение рук у людей связано с тоннельным синдромом. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов в интервью порталу Ura.ru.

«Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянном или приходящем, то причиной этому является некие поражения нервов, которые проходят на руке», — сказал специалист.

Отметим, что тоннельным синдромом называют патологическое состояние, возникающее на фоне межмышечного, межкостного или межсухожильного защемления срединного нерва в запястье.

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