Врач-невролог рассказал о распространённой причине онемения рук
Чаще всего люди с подобным симптомом страдают от одного и того же заболевания
7 марта 2022, 06:45, Илья Звягинцев
Чаще всего онемение рук у людей связано с тоннельным синдромом. Об этом рассказал врач-невролог Юрий Андрусов в интервью порталу Ura.ru.
«Если мы говорим об онемении пальцев рук относительно постоянном или приходящем, то причиной этому является некие поражения нервов, которые проходят на руке», — сказал специалист.
Отметим, что тоннельным синдромом называют патологическое состояние, возникающее на фоне межмышечного, межкостного или межсухожильного защемления срединного нерва в запястье.
Ранее рассказали о нескольких эффективных способах снижения веса. Эти методики подходят для людей любого возраста.
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