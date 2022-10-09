Врач предостерег от полного отказа от алкогольных напитков

Невролог Павел Хорошев в беседе с ura.ru предостерёг людей от полного отказа от алкоголя, поскольку таким образом можно навредить организму. Эксперт отметил, что небольшие дозы спиртного необходимы человеку, для того чтобы поддерживать своё психическое здоровье, а также помогают сосудам хорошо работать.

«На самом деле полный отказ от алкоголя не будет вполне полезен. Замечено, что все высокоразвитые животные пристрастны к нему в той или иной степени. Они ищут в лесу какие-то дикие прокисшие яблоки, съедают и испытывают долгую эйфорию. Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него», — заявил врач.

Хорошев при этом подчеркнул, что доза у алкоголя — индивидуальная. Кроме того, нередко он помогает справляться с жизненными трудностями людям, которые не занимаются успокаивающими его духовными практиками.

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Специалист добавил, что самым чистым и безопасным напитком является водка, но отметил, что у людей часто возникает проблема с оптимальной дозировкой.