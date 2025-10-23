Новый тренд. Зумеры начали массово сосать детские пустышки, чтобы снизить уровень стресса
Молодые люди скупают соски-пустышки, чтобы почувствовать себя спокойнее
23 октября 2025, 15:20, ИА Амител
Среди зумеров набирает популярность новый тревожный тренд – взрослые скупают соски-пустышки, чтобы "снять стресс" и почувствовать себя спокойнее. В соцсетях пользователи рассказывают, что пустышки помогают им расслабиться после рабочего дня, справиться с тревогой и даже уснуть. Об этом пишет SCMP.
Цена такого "антистресс-аксессуара" нередко достигает 70 долларов. По словам продавцов, пустышка якобы заменяет сигареты, помогает бросить курить, улучшает настроение и способствует борьбе с бессонницей. Для взрослых выпускаются специальные модели – больше по размеру, но идентичные по форме детским.
Однако врачи предупреждают, что новая мода может обернуться проблемами. Стоматолог Тан Цаоминь отмечает, что ежедневное сосание пустышки дольше трех часов способно привести к деформации зубов и нарушению прикуса.
Психологи тоже настроены скептически – по их мнению, тяга к пустышке говорит не о поиске комфорта, а о попытке скрыться от стресса, не решая его причины. Это иллюзия безопасности, возвращение в детство, которое не помогает взрослому справляться с тревогой.
Ранее сообщалось, что среди представителей поколения Z набирает популярность новый вид отдыха – пребывание в психоневрологических клиниках для восстановления эмоционального состояния. Молодые люди называют это "исцеляющим туризмом" и считают подобный отдых способом справиться с переутомлением и стрессом.
15:24:06 23-10-2025
Вы утомили уже про этих д..... писать. Кому это интересно что там они и кого сосут ?
15:27:49 23-10-2025
А если ещё заправлять брюки в носки, то окружающие вообще от вас не будут требовать слишком много.
15:33:12 23-10-2025
Зря их с дурки выпустили, им еще там "отдыхать да отдыхать")
15:39:46 23-10-2025
Зумеры - ДЭБИЛЫ? Такой возникает вопрос.
15:40:02 23-10-2025
После этого говорить о каких то преимуществах зумеров перед миллениалами вообще нелепо
15:46:10 23-10-2025
Идиоты.
16:59:17 23-10-2025
ну раз больше нечего
16:59:31 23-10-2025
Деградация молодежи усиливается.
17:01:26 23-10-2025
Одноклеточные воспитали одноклеточных......
19:07:33 23-10-2025
да бросьте гундеть
это же наши дети
20:22:35 23-10-2025
Зря вы хихикаете. Прикинуться дурнем - это очень продуманный и циничный уход от ответственности в безграничное потребление.
21:27:19 23-10-2025
я помню у нас одноклассницы притаскивали в школу соски (два-три человека), типа чтоб не хотелось курить, во рту их мусолили. ну несколько дней с ними побегали и как-то все затихло. так то было в конце 80х.