Новый тренд. Зумеры начали массово сосать детские пустышки, чтобы снизить уровень стресса

Молодые люди скупают соски-пустышки, чтобы почувствовать себя спокойнее

23 октября 2025, 15:20, ИА Амител

Китайские зумеры сосущие пустышки / Фото: соцсети

Среди зумеров набирает популярность новый тревожный тренд – взрослые скупают соски-пустышки, чтобы "снять стресс" и почувствовать себя спокойнее. В соцсетях пользователи рассказывают, что пустышки помогают им расслабиться после рабочего дня, справиться с тревогой и даже уснуть. Об этом пишет SCMP.

Цена такого "антистресс-аксессуара" нередко достигает 70 долларов. По словам продавцов, пустышка якобы заменяет сигареты, помогает бросить курить, улучшает настроение и способствует борьбе с бессонницей. Для взрослых выпускаются специальные модели – больше по размеру, но идентичные по форме детским.

Однако врачи предупреждают, что новая мода может обернуться проблемами. Стоматолог Тан Цаоминь отмечает, что ежедневное сосание пустышки дольше трех часов способно привести к деформации зубов и нарушению прикуса.

Психологи тоже настроены скептически – по их мнению, тяга к пустышке говорит не о поиске комфорта, а о попытке скрыться от стресса, не решая его причины. Это иллюзия безопасности, возвращение в детство, которое не помогает взрослому справляться с тревогой.

Ранее сообщалось, что среди представителей поколения Z набирает популярность новый вид отдыха – пребывание в психоневрологических клиниках для восстановления эмоционального состояния. Молодые люди называют это "исцеляющим туризмом" и считают подобный отдых способом справиться с переутомлением и стрессом.