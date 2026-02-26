Медленно, но верно. В Барнауле продолжается разбор здания бывшего "Колизея"

Рабочие пока избавляются от "внутренностей" здания

26 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Снос бывшего "Колизея" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подготовка к сносу легендарного здания на проспекте Красноармейском продолжается в Барнауле. С тыльной стороны строения рабочие уже начали демонтировать окна — через них выносят внутренние конструкции и строительный мусор.

Ранее частично разобрали крыльцо и летние веранды. Параллельно с этим завершается установка защитного ограждения, которое в ближайшее время, судя по всему, полностью скроет площадку от глаз прохожих.

Напомним, на месте бывшего центра клубной жизни Барнаула вырастет современный многофункциональный комплекс. Проект включает: десятиэтажный стеклянный бизнес-центр, три 19-этажные жилые башни, девятиэтажные дома по улице Партизанской, двухуровневый подземный паркинг.

Основанием для зданий послужит стилобат с магазинами, кафе и ресторанами. Кроме того, застройщик пообещал обустроить сквер вдоль улицы Партизанской.

Ранее в Барнауле приступили к возведению второго этажа нового ЦУМа.