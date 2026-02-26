Медленно, но верно. В Барнауле продолжается разбор здания бывшего "Колизея"
Рабочие пока избавляются от "внутренностей" здания
26 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
Подготовка к сносу легендарного здания на проспекте Красноармейском продолжается в Барнауле. С тыльной стороны строения рабочие уже начали демонтировать окна — через них выносят внутренние конструкции и строительный мусор.
Ранее частично разобрали крыльцо и летние веранды. Параллельно с этим завершается установка защитного ограждения, которое в ближайшее время, судя по всему, полностью скроет площадку от глаз прохожих.
Напомним, на месте бывшего центра клубной жизни Барнаула вырастет современный многофункциональный комплекс. Проект включает: десятиэтажный стеклянный бизнес-центр, три 19-этажные жилые башни, девятиэтажные дома по улице Партизанской, двухуровневый подземный паркинг.
Основанием для зданий послужит стилобат с магазинами, кафе и ресторанами. Кроме того, застройщик пообещал обустроить сквер вдоль улицы Партизанской.
Ранее в Барнауле приступили к возведению второго этажа нового ЦУМа.
Жаль, смотришь на фото и понимаешь, что красивое здание. Современные ТРЦ и прочая ерунда - дешевые прямоугольные коробки из сендвич-панелей