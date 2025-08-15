МегаФон обнулил трафик на главные новостные ресурсы в дни саммита Россия — США
Абоненты оператора смогут следить за новостями без расхода интернета
15 августа 2025, 15:40, ИА Амител erid: 2W5zFJxKoWQ
С 15 по 17 августа 2025 года МегаФон обнулит абонентам трафик на крупнейшие российские новостные площадки. В эти дни интернет на 14 ресурсах не будет расходоваться, что позволит без ограничений читать свежие материалы, смотреть онлайн-эфиры и следить за развитием событий саммита Россия – США. Клиенты оператора смогут своевременно получать достоверную информацию и быть в курсе важнейших событий, не думая о лимите ресурса.
Какие ресурсы будут открыты?
В перечень вошли ведущие федеральные телеканалы, популярные деловые издания и общественно-политические медиа страны. Пользователи смогут не только читать материалы, но и смотреть онлайн-эфиры, видеосюжеты и текстовые трансляции.
Итак, бесплатный трафик распространяется на:
- РИА Новости (ria.ru);
- ТАСС (tass.ru);
- "Интерфакс" (interfax.ru);
- РБК (rbc.ru);
- "Коммерсантъ" (kommersant.ru);
- "Ведомости" (vedomosti.ru);
- "Известия" (iz.ru);
- "Газета.ru" (gazeta.ru);
- "Лента.ру" (lenta.ru)"
- НТВ (ntv.ru);
- Первый канал (1tv.ru);
- ВГТРК (vgtrk.ru);
- RT (rt.com);
- Ura.ru (ura.news).
Нужно ли что-то дополнительно подключать?
Услуга заработает у всех клиентов МегаФона на территории России при положительном балансе счета – никаких дополнительных действий от абонента не требуется. При этом переходы по сторонним ссылкам, включая соцсети и видеохостинги, будут тарифицироваться в соответствии с условиями действующего тарифного плана.
«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», – отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Когда пройдет встреча лидеров?
Саммит Россия – США состоится 15 августа 2025 года в американском штате Аляска. Это будет первая личная встреча президента Владимира Путина и Дональда Трампа за последние шесть лет – с 2019 года.
16:14:22 15-08-2025
А точно достоверной ?
16:55:30 15-08-2025
А можно вообще для центра обнулить весь трафик. Он все равно там не работает
17:04:57 15-08-2025
Семен (16:55:30 15-08-2025) А можно вообще для центра обнулить весь трафик. Он все равно... Для каких целей вы вводите людей в заблуждение? Пишу вам со смартфона из центра через мегафон. Билайн тут работает день через два. Когда билайн не работает использую мегафон.