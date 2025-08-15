МегаФон обнулил трафик на главные новостные ресурсы в дни саммита Россия — США

НОВОСТИОбщество

Абоненты оператора смогут следить за новостями без расхода интернета

15 августа 2025, 15:40, ИА Амител erid: 2W5zFJxKoWQ

Смартфоны / Фото: пресс-служба МегаФона
Смартфоны / Фото: пресс-служба МегаФона

С 15 по 17 августа 2025 года МегаФон обнулит абонентам трафик на крупнейшие российские новостные площадки. В эти дни интернет на 14 ресурсах не будет расходоваться, что позволит без ограничений читать свежие материалы, смотреть онлайн-эфиры и следить за развитием событий саммита Россия – США. Клиенты оператора смогут своевременно получать достоверную информацию и быть в курсе важнейших событий, не думая о лимите ресурса.

Какие ресурсы будут открыты?

В перечень вошли ведущие федеральные телеканалы, популярные деловые издания и общественно-политические медиа страны. Пользователи смогут не только читать материалы, но и смотреть онлайн-эфиры, видеосюжеты и текстовые трансляции.

Итак, бесплатный трафик распространяется на: 

  • РИА Новости (ria.ru);
  • ТАСС (tass.ru);
  • "Интерфакс" (interfax.ru);
  • РБК (rbc.ru);
  • "Коммерсантъ" (kommersant.ru);
  • "Ведомости" (vedomosti.ru);
  • "Известия" (iz.ru);
  • "Газета.ru" (gazeta.ru);
  • "Лента.ру" (lenta.ru)"
  • НТВ (ntv.ru);
  • Первый канал (1tv.ru);
  • ВГТРК (vgtrk.ru);
  • RT (rt.com);
  • Ura.ru (ura.news).

Нужно ли что-то дополнительно подключать?

Услуга заработает у всех клиентов МегаФона на территории России при положительном балансе счета – никаких дополнительных действий от абонента не требуется. При этом переходы по сторонним ссылкам, включая соцсети и видеохостинги, будут тарифицироваться в соответствии с условиями действующего тарифного плана.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», – отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Когда пройдет встреча лидеров?

Саммит Россия – США состоится 15 августа 2025 года в американском штате Аляска. Это будет первая личная встреча президента Владимира Путина и Дональда Трампа за последние шесть лет – с 2019 года.

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:14:22 15-08-2025

А точно достоверной ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Семен

16:55:30 15-08-2025

А можно вообще для центра обнулить весь трафик. Он все равно там не работает

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:04:57 15-08-2025

Семен (16:55:30 15-08-2025) А можно вообще для центра обнулить весь трафик. Он все равно... Для каких целей вы вводите людей в заблуждение? Пишу вам со смартфона из центра через мегафон. Билайн тут работает день через два. Когда билайн не работает использую мегафон.

  -8 Нравится
Ответить
