Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Также в первую тройку вошли Максим Сабына и Виктор Щигрев

03 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

Муниципальные служащие / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в сентябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за сентябрь:

Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 61 упоминание;

Максим Сабына, и.о. главы Первомайского района – 2-е место, 18 упоминаний;

Виктор Щигрев, глава Бийска – 3-е место, 16 упоминаний;

Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска (уже бывший) – 3-е место, 16 упоминаний;

Людмила Подгора, глава Славгорода – 4-е место, 10 упоминаний;

Иван Панченко, глава Каменского района – 5-е место, 9 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских муниципальных служащих за сентябрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"