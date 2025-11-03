Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Также в первую тройку вошли Максим Сабына и Виктор Щигрев
03 ноября 2025, 07:30, ИА Амител
Муниципальные служащие / Коллаж: "Атмосфера"
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в сентябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за сентябрь:
- Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 61 упоминание;
- Максим Сабына, и.о. главы Первомайского района – 2-е место, 18 упоминаний;
- Виктор Щигрев, глава Бийска – 3-е место, 16 упоминаний;
- Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска (уже бывший) – 3-е место, 16 упоминаний;
- Людмила Подгора, глава Славгорода – 4-е место, 10 упоминаний;
- Иван Панченко, глава Каменского района – 5-е место, 9 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских муниципальных служащих за сентябрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"
«Первое место у мэра Барнаула Вячеслава Франка. На второй строчке и.о. главы Первомайского района Максим Сабына. Третье место разделили между собой главы Бийска и Рубцовска Виктор Щигрев и Дмитрий Фельдман. На четвертой позиции глава Славгорода Людмила Подгора. Замыкает топ-5 медиарейтинга глава Каменского района Иван Панченко», – отмечает издание.
