Меры борьбы с продажей некачественного топлива обсудили в правительстве Алтайского края
Решать эту проблему будут с помощью дорожной карты по внесению изменений в нормативные акты, а также поощрения ответственных продавцов
11 июля 2025, 16:40, ИА Амител
В правительстве Алтайского края обсудили работу регионального топливного рынка. В частности, речь шла о мерах борьбы с реализацией некачественного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе краевого кабмина.
Совещание по этому вопросу провел заместитель председателя правительства края Александр Климин. В мероприятии участвовали замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин, депутаты АКЗС, представители исполнительных органов и бизнеса.
Александр Климин отметил, что некачественное топливо может повлиять на многие отрасли экономики, нарушив запланированные показатели эффективности работ:
"Ситуация недопустимая, с которой надо бороться. Работа ведется в рамках отдельных полномочий профильных органов, работающих на территории края, исполнительных органов Алтайского края. Необходимы дополнительные рычаги воздействия на данный рынок – эффективные, аккуратные, чтобы окончательно навести порядок", – подчеркнул зампредседателя регионального правительства.
В краевом кабмине отметили, что сегодня Росстандарт уделяет особое внимание передвижным и контейнерным АЗС. В отдаленных населенных пунктах их работа особенно значима. Но деятельность таких заправочных станций регулируется недостаточно. Из-за этого возникают риски для качества топлива и безопасности потребителей. Чтобы решить эту проблему, была разработана дорожная карта по внесению изменений в нормативные акты.
В правительстве края также подчеркнули, что самый распространенный индикатор некачественного топлива – очень низкая стоимость. Иногда она ниже, чем оптовые цены "Роснефти" или "Газпром-нефти". Чтобы простимулировать повышение качества услуг АЗС, с 2021 года им, согласно результатам конкурса, присуждают отличительный знак "Объект образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края". Такие награды уже есть у ряда автозаправочных алтайских станций. Ответственных продавцов топлива будут поощрять и дальше.
"В целом было отмечено, что эффективное регулирование топливного рынка требует комплексного подхода, включающего государственную политику, участие бизнес-сообщества и активное вовлечение общественности. Готовность подключиться к работе по выявлению недобросовестных продавцов топлива выразила и прокуратура Алтайского края", – подвели итоги совещания в правительстве региона.
16:50:22 11-07-2025
Много слов... Плохое топливо-ОМОН-прикрыли лавочку раз и навсегда...
17:22:47 11-07-2025
На ЕVOлюшн проверьте. Много интересного узнаете. Правда ЦСМ (Центр Стандартизации и Метрологии) на Сухова,4 давно про них в курсе . И чО?
20:28:08 11-07-2025
Про EVOлюшн согласен. Думал 9 лет, что мотор у Логана всеядный. Где только не заправлялся, всё нормально было. Пока не залил 20 литров на EVOлюшн. С 3 раза только завёлся утром. И скорее на заправку другую разбавлять нормальным бензином до полного...
09:28:25 12-07-2025
"индикатор некачественного топлива – очень низкая стоимость".
так вот он главный критерий качества! как будто заправщики сами топливо изготавливают,а не везут с одних и тех же заводов и нефтебаз.