Меры борьбы с продажей некачественного топлива обсудили в правительстве Алтайского края

В правительстве Алтайского края обсудили работу регионального топливного рынка. В частности, речь шла о мерах борьбы с реализацией некачественного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе краевого кабмина.

Совещание по этому вопросу провел заместитель председателя правительства края Александр Климин. В мероприятии участвовали замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин, депутаты АКЗС, представители исполнительных органов и бизнеса.

Александр Климин отметил, что некачественное топливо может повлиять на многие отрасли экономики, нарушив запланированные показатели эффективности работ:

"Ситуация недопустимая, с которой надо бороться. Работа ведется в рамках отдельных полномочий профильных органов, работающих на территории края, исполнительных органов Алтайского края. Необходимы дополнительные рычаги воздействия на данный рынок – эффективные, аккуратные, чтобы окончательно навести порядок", – подчеркнул зампредседателя регионального правительства.

В краевом кабмине отметили, что сегодня Росстандарт уделяет особое внимание передвижным и контейнерным АЗС. В отдаленных населенных пунктах их работа особенно значима. Но деятельность таких заправочных станций регулируется недостаточно. Из-за этого возникают риски для качества топлива и безопасности потребителей. Чтобы решить эту проблему, была разработана дорожная карта по внесению изменений в нормативные акты.

В правительстве края также подчеркнули, что самый распространенный индикатор некачественного топлива – очень низкая стоимость. Иногда она ниже, чем оптовые цены "Роснефти" или "Газпром-нефти". Чтобы простимулировать повышение качества услуг АЗС, с 2021 года им, согласно результатам конкурса, присуждают отличительный знак "Объект образцового содержания и сервиса придорожной инфраструктуры Алтайского края". Такие награды уже есть у ряда автозаправочных алтайских станций. Ответственных продавцов топлива будут поощрять и дальше.