НОВОСТИОбщество

Метель и гололед. Водители предупреждают о плохих условиях на трассе Барнаул — Новосибирск

Из-за плотной метели видимость на трассе плохая

04 ноября 2025, 18:38, ИА Амител

На трассе Барнаул – Новосибирск установились опасные погодные условия: сильная метель и гололед значительно осложнили движение транспорта.

Очевидцы сообщили об ухудшении обстановки в Telegram-канал "В курсе 22" и прислали видео, на котором видно, как над дорогой бушует снегопад. Из-за плотной метели видимость на трассе плохая, автомобили передвигаются с минимальной скоростью, а обгоны становятся крайне рискованными.

Жители Алтайского края шутят, что зима встретила их уже на въезде в Новосибирскую область, но синоптики предупреждают – это только начало: впереди ожидаются новые снегопады и понижение температуры.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Барнаула переведены на круглосуточный режим работы из-за ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, в городе пойдет снег и дождь, что может привести к обледенению дорог и тротуаров.

Снегопад в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Медленно, аккуратно, осторожно. Водителям напоминают, как следует ездить в межсезонье

Гололедица, мокрый снег с дождем и туманы нередко становятся причиной ДТП
Avatar Picture
Гость

06:05:04 05-11-2025

Костлявая приготовилась собирать свои пожертвования.

