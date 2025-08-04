НОВОСТИОбщество

Женщинам в России могут разрешить удаленную работу в критические дни

Данное решение будет применяться в индивидуальном порядке

04 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России рассматривают возможность предоставления женщинам права работать удаленно в период менструации, об этом сообщила депутат Татьяна Буцкая в интервью изданию "Абзац". Парламентарий подчеркнула, что эта мера не станет повсеместной, поскольку многие профессии не позволяют перейти на дистанционный режим.

«Возможность временного перевода женщин на удаленную работу во время критических дней действительно заслуживает внимания, но будет применяться только в индивидуальном порядке», – пояснила Буцкая.

Она отметила, что такие случаи должны быть прописаны в корпоративно-демографическом стандарте, который разрабатывается для улучшения условий совмещения работы и семейных обязанностей. Особое внимание уделяется поддержке традиционных семейных ценностей и повышению рождаемости. 

«Работодатели должны учитывать специфику разных профессий – если офисные сотрудники могут работать из дома, то, например, работники МФЦ такой возможности лишены», – отметила депутат.

Буцкая также напомнила о существующей практике оформления больничных листов при сильных менструальных болях, однако признала, что в реальности врачи редко выдают такие документы. По ее словам, новый подход к организации труда женщин должен учитывать как потребности работниц, так и интересы работодателей, без ущерба для производительности труда.

В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться на уровне профильных комитетов Госдумы с привлечением медицинских экспертов и представителей бизнес-сообщества.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести двухнедельный отпуск для отцов при рождении ребенка.

Молодая мама / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Когда в России введут зарплату за рождение и воспитание детей?

Сумму предполагаемой денежной выплаты инициатор пока не назвал
НОВОСТИОбщество

Россия Работа инициативы

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:10:47 04-08-2025

А мужчинам с похмелья

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:15:30 04-08-2025

интересно узнать сколько в России таких профессий....
А то кругом вагоновожатые, кондуктора, продавцы ...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
а клиенты микрозаймов на дом б

18:51:50 04-08-2025

клиенты микрозаймов на дом будут приходить или мне им удаленно переводить

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:47 05-08-2025

совсем разбалывали. 100 лет назад вместе с детьми в поле работали. А сейчас пылинки сдувают. Нужно мужчин сохранять и беречь. А женщины выкрутятся сами!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:16:56 05-08-2025

Гость (10:55:47 05-08-2025) совсем разбалывали. 100 лет назад вместе с детьми в поле раб... вам в Африку надо. там тетки пашут, как проклятые, а остальные восхитительно возлегают в тени :)

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров