Женщинам в России могут разрешить удаленную работу в критические дни

Данное решение будет применяться в индивидуальном порядке

04 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России рассматривают возможность предоставления женщинам права работать удаленно в период менструации, об этом сообщила депутат Татьяна Буцкая в интервью изданию "Абзац". Парламентарий подчеркнула, что эта мера не станет повсеместной, поскольку многие профессии не позволяют перейти на дистанционный режим.

«Возможность временного перевода женщин на удаленную работу во время критических дней действительно заслуживает внимания, но будет применяться только в индивидуальном порядке», – пояснила Буцкая.

Она отметила, что такие случаи должны быть прописаны в корпоративно-демографическом стандарте, который разрабатывается для улучшения условий совмещения работы и семейных обязанностей. Особое внимание уделяется поддержке традиционных семейных ценностей и повышению рождаемости.

«Работодатели должны учитывать специфику разных профессий – если офисные сотрудники могут работать из дома, то, например, работники МФЦ такой возможности лишены», – отметила депутат.

Буцкая также напомнила о существующей практике оформления больничных листов при сильных менструальных болях, однако признала, что в реальности врачи редко выдают такие документы. По ее словам, новый подход к организации труда женщин должен учитывать как потребности работниц, так и интересы работодателей, без ущерба для производительности труда.

В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться на уровне профильных комитетов Госдумы с привлечением медицинских экспертов и представителей бизнес-сообщества.

