Межрегиональная выставка собак пройдет на гребном канале Барнаула

Эксперты определят лучших представителей пород

11 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле 13 сентября на гребном канале пройдет крупная выставка собак "Азия Осень 2025", приуроченная к 30-летию Сибирской федерации любительского собаководства. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

«На площадке будут представлены собаки 70 пород, в том числе редких. Участие примут около 300 владельцев из регионов Сибири и Урала», – отметили в канале.

Эксперты выберут лучших представителей пород. Судейская комиссия в этот день будет работать в составе Евгения Купляускаса (Москва), Александра Логинова (Костромская область) и Ларисы Кононенко (Новосибирская область).

Для зрителей подготовлена развлекательная программа с показательными выступлениями. Самой зрелищной частью станет конкурс "Бест ин Шоу". Посетителей ждут с 10:00 до 17:00, вход свободный.

