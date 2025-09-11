Межрегиональная выставка собак пройдет на гребном канале Барнаула
Эксперты определят лучших представителей пород
11 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
В Барнауле 13 сентября на гребном канале пройдет крупная выставка собак "Азия Осень 2025", приуроченная к 30-летию Сибирской федерации любительского собаководства. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
«На площадке будут представлены собаки 70 пород, в том числе редких. Участие примут около 300 владельцев из регионов Сибири и Урала», – отметили в канале.
Эксперты выберут лучших представителей пород. Судейская комиссия в этот день будет работать в составе Евгения Купляускаса (Москва), Александра Логинова (Костромская область) и Ларисы Кононенко (Новосибирская область).
Для зрителей подготовлена развлекательная программа с показательными выступлениями. Самой зрелищной частью станет конкурс "Бест ин Шоу". Посетителей ждут с 10:00 до 17:00, вход свободный.
Ранее сообщалось, что жители Баевского района встревожены тем, что этим летом в селах заметно активизировались дикие животные, а вместе с ними и бродячие собаки.
15:48:38 11-09-2025
А добираться туда спортивным шагом, так как туда никакой транспорт не ходит... Либо на своей машине, либо зоотакси...
И, кстати, Евгений Купляускас родом с Барнаула..
21:24:06 11-09-2025
Гость (15:48:38 11-09-2025) А добираться туда спортивным шагом, так как туда никакой тра... на собачьей упряжке...!
15:58:31 11-09-2025
Хорошо что не в Изумрудном.