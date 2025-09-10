Очередные осенние ярмарки фермерских продуктов пройдут в Барнауле на выходных

На этот раз внимание будет уделено овощам, традиционно запасаемым к зиме

10 сентября 2025, 09:30, ИА Амител

Ярмарка / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В Барнауле 13 сентября состоятся традиционные продуктовые ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в городской администрации.

«В этот раз основной акцент сделан на овощи для зимних заготовок. Картофель, морковь, свеклу и лук будут предлагать по фиксированной цене – 25 рублей за килограмм», – отметили в мэрии.

Ярмарки пройдут во всех районах города и в пригороде. Помимо овощей, на торговых площадках можно будет приобрести мясо птицы, свинину, говядину, колбасные и мясные изделия, яйца, рыбные деликатесы, растительное масло, хлебобулочные и кондитерские товары. Для садоводов организуют продажу саженцев плодовых, ягодных и декоративных растений.

Торговля будет вестись с 10:00 до 14:00. Площадки развернутся по адресам:

в Железнодорожном районе – в сквере 60 лет СССР (ул. Молодежная – проспект Красноармейский);

в Индустриальном районе – ул. Новосибирская, 16в;

в Ленинском районе – ул. Кольцевая, 11а (п. Казенная Заимка);

в Октябрьском районе – ул. Германа Титова, 9 (сквер им. Германа Титова);

в Центральном районе – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а и микрорайон Затон, ул. Водников, 11.

В мэрии уточнили, что проведение таких ярмарок направлено на обеспечение жителей доступными продуктами и поддержку местных производителей.

