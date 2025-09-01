НОВОСТИПроисшествия

Мигрант предлагал восьмилетней девочке вступить в интимную связь за крупную сумму

Прохожая помогла ребенку отбиться от насильника

01 сентября 2025, 14:50, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный мужчина неславянской внешности пытался увести в лес восьмилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал "Девяткино онлайн | Мурино".

Инцидент произошел в Восточном Мурино на улице Оборонной. Девочка ехала на самокате, когда мужчина схватил транспорт и пытался силой утащить ребенка в сторону леса.

«Предлагал вступить с ним в интимную связь за крупную сумму», – говорится в сообщении.

На помощь пришла женщина, выгуливавшая рядом собаку. Она защитила девочку и сопроводила ее домой. После этого семья ребенка обратилась в правоохранительные органы.

«Родители, предупредите детей. Это не где-то в Западном Мурино, каких то других районах. Это у нас. По этой дорожке наши дети в школу ходят», – подчеркнули в Telegram-канале.

Ранее мигрант в Новосибирске выслеживал девочек, домогался и предлагал встречаться.

Комментарии 3

Барнаулец

15:02:53 01-09-2025

Надо кастрировать таких без наркоза!!!

гость

15:07:55 01-09-2025

были выявлены случаи распространения ложной информации, касающейся якобы имеющих место конфликтов на этнической почве, а также противоправных действий с участием лиц неславянской внешности или выходцев из стран ближнего зарубежья.

Как отмечают представители силовых структур, злоумышленники используют текущую информационную повестку, которая уже содержит отдельные поводы для обсуждения межнациональных вопросов, а также другие инциденты, способные вызвать недовольство граждан.

Цель таких действий – формирование негативного общественного мнения и создание критической ситуации.

В ведомствах подчеркивают, что распространяемая информация носит провокационный характер и направлена на дискредитацию России как многонационального государства, подрыв социальной стабильности и перегрузку систем мониторинга и реагирования.

Гость

16:59:28 01-09-2025

Зачем их так много здесь 🤔?

