Мигрант предлагал восьмилетней девочке вступить в интимную связь за крупную сумму

Прохожая помогла ребенку отбиться от насильника

01 сентября 2025, 14:50, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный мужчина неславянской внешности пытался увести в лес восьмилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал "Девяткино онлайн | Мурино".

Инцидент произошел в Восточном Мурино на улице Оборонной. Девочка ехала на самокате, когда мужчина схватил транспорт и пытался силой утащить ребенка в сторону леса.

«Предлагал вступить с ним в интимную связь за крупную сумму», – говорится в сообщении.

На помощь пришла женщина, выгуливавшая рядом собаку. Она защитила девочку и сопроводила ее домой. После этого семья ребенка обратилась в правоохранительные органы.

«Родители, предупредите детей. Это не где-то в Западном Мурино, каких то других районах. Это у нас. По этой дорожке наши дети в школу ходят», – подчеркнули в Telegram-канале.

