Мигрант предлагал восьмилетней девочке вступить в интимную связь за крупную сумму
Прохожая помогла ребенку отбиться от насильника
01 сентября 2025, 14:50, ИА Амител
Во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестный мужчина неславянской внешности пытался увести в лес восьмилетнюю девочку, сообщает Telegram-канал "Девяткино онлайн | Мурино".
Инцидент произошел в Восточном Мурино на улице Оборонной. Девочка ехала на самокате, когда мужчина схватил транспорт и пытался силой утащить ребенка в сторону леса.
«Предлагал вступить с ним в интимную связь за крупную сумму», – говорится в сообщении.
На помощь пришла женщина, выгуливавшая рядом собаку. Она защитила девочку и сопроводила ее домой. После этого семья ребенка обратилась в правоохранительные органы.
«Родители, предупредите детей. Это не где-то в Западном Мурино, каких то других районах. Это у нас. По этой дорожке наши дети в школу ходят», – подчеркнули в Telegram-канале.
15:02:53 01-09-2025
Надо кастрировать таких без наркоза!!!
15:07:55 01-09-2025
были выявлены случаи распространения ложной информации, касающейся якобы имеющих место конфликтов на этнической почве, а также противоправных действий с участием лиц неславянской внешности или выходцев из стран ближнего зарубежья.
Как отмечают представители силовых структур, злоумышленники используют текущую информационную повестку, которая уже содержит отдельные поводы для обсуждения межнациональных вопросов, а также другие инциденты, способные вызвать недовольство граждан.
Цель таких действий – формирование негативного общественного мнения и создание критической ситуации.
В ведомствах подчеркивают, что распространяемая информация носит провокационный характер и направлена на дискредитацию России как многонационального государства, подрыв социальной стабильности и перегрузку систем мониторинга и реагирования.
16:59:28 01-09-2025
Зачем их так много здесь 🤔?