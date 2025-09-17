Миллион на мечту. В ТВК "Гранд Арена" разыграли крупные призы среди покупателей

Обладателем главного стала жительница Барнаула Татьяна Давыденко

17 сентября 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFJokhYc

Татьяна Давыденко / Фото: Татьяна Алдабаева

Один миллион рублей на ремонт и обустройство дома разыграл торгово-выставочный комплекс "Гранд Арена" в рамках масштабной акции для покупателей. Она длилась с апреля по сентябрь 2025 года. Обладателями подарочных сертификатов стали четыре счастливчика, один из которых выиграл главный приз в полмиллиона рублей.

Для участия в розыгрыше необходимо было совершить покупку на сумму от 10 тысяч рублей в любом из отделов комплекса. Всего зарегистрировали 632 чека, среди которых и определили победителей. Размеры призов составили 500, 250, 150 и 100 тысяч рублей, также были приятные призы от ТВК.

Главный приз – сертификат на 500 тысяч рублей – выиграла Татьяна Давыденко. Покупку, которая в итоге принесла ей удачу, она совершила в последние дни акции, приобретая мебель в детскую комнату.

«Надежда была, до последнего очень волнительно, что вот-вот назовут. Я не ожидала. Хочу сказать слова благодарности организаторам таких мероприятий, что дают возможность людям осуществить мечту. Мы будем дальше обустраивать детскую комнату», – поделилась эмоциями Татьяна.

Розыгрыш в ТВК "Гранд Арена" / Фото: Татьяна Алдабаева

Как отметила маркетолог ТВК "Гранд Арена" Дарья Шмакова, крупные розыгрыши стали для комплекса доброй традицией.

«Мы, как большой торгово-выставочный центр, привыкли делать грандиозные розыгрыши, чтобы порадовать как можно больше покупателей. Кроме крупных акций мы проводим много маленьких, например, в соцсетях от наших арендаторов», – добавила Дарья Шмакова.

И уточнила, что на сентябрь ТВК запланировал совместную акцию с радиостанцией НАШЕ Радио Барнаул, там в прямом эфире будут дарить слушателям презенты от "Гранд Арены".



Победители смогут потратить сертификаты на покупки в магазинах-партнерах торгово-выставочного комплекса до 25 декабря 2025 года. Для победителей выигрыш стал не просто приятным сюрпризом, а реальной финансовой поддержкой, которая поможет воплотить в жизнь планы по благоустройству дома или квартиры.

ООО "Неаполь"

Реклама