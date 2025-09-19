Милонов предложил запрещать песни и выступления звезд, не платящих алименты

Он также отметил, что подобные меры должны стать эффективным инструментом воздействия на недобросовестных родителей

19 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой введения запрета на медийную деятельность для публичных лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. В интервью радио "Говорит Москва" парламентарий заявил, что таких артистов следует "вычеркнуть из ротаций" и прекратить их показ в СМИ.

«Если мужчина сбегает от маленького ребенка, оставляя его без средств к существованию, не нужно быть толерантным. Таких "звезд" следует исключать из эфиров, запрещать их песни и публичные выступления», – подчеркнул Милонов.

Он также отметил, что подобные меры должны стать эффективным инструментом воздействия для недобросовестных родителей.