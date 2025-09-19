Милонов предложил запрещать песни и выступления звезд, не платящих алименты
Он также отметил, что подобные меры должны стать эффективным инструментом воздействия на недобросовестных родителей
19 сентября 2025, 09:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой введения запрета на медийную деятельность для публичных лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. В интервью радио "Говорит Москва" парламентарий заявил, что таких артистов следует "вычеркнуть из ротаций" и прекратить их показ в СМИ.
«Если мужчина сбегает от маленького ребенка, оставляя его без средств к существованию, не нужно быть толерантным. Таких "звезд" следует исключать из эфиров, запрещать их песни и публичные выступления», – подчеркнул Милонов.
Он также отметил, что подобные меры должны стать эффективным инструментом воздействия для недобросовестных родителей.
09:16:44 19-09-2025
красавец
09:21:14 19-09-2025
Он, по-моему, пьющий
09:22:25 19-09-2025
Гость (09:21:14 19-09-2025) Он, по-моему, пьющий...
Я бы сказал, какой он, но нельзя. Хотя, некоторые уже давно догадались.
09:32:39 19-09-2025
Гость (09:22:25 19-09-2025) Я бы сказал, какой он, но нельзя. Хотя, некоторые уже да... должна же быть какая-то топовая тема в новостях?
про тинграна что-то не слышно. вот, про милонова читайте.
09:22:50 19-09-2025
Гость (09:21:14 19-09-2025) Он, по-моему, пьющий... вы с ним бухали?
вот и завидуйте в сторонке.
а я лично но расстоянии 5 метров живого Милонова видел. вот не вру.
09:37:44 19-09-2025
Musik (09:22:50 19-09-2025) вы с ним бухали?вот и завидуйте в сторонке.а я лично... Хе-хе, очередной прокол. Ни один мужик даже в шутку не станет поддерживать Милонова в комментах, особенно в части бреда про алименты.
09:42:09 19-09-2025
Гость (09:37:44 19-09-2025) Хе-хе, очередной прокол. Ни один мужик даже в шутку не стане... а я по бабам не бегаю.
это вы, побегуны недоумки бойтесь.
14:55:39 19-09-2025
Гость (09:37:44 19-09-2025) Хе-хе, очередной прокол. Ни один мужик даже в шутку не стане... Так сразу было понятно, что пишут особы женского пола, причем разные.
09:55:06 19-09-2025
Musik (09:22:50 19-09-2025) вы с ним бухали?вот и завидуйте в сторонке.а я лично...
Ни один адекватный человек не захочет подходить к Милонову на расстояние 5 метров. Вдруг его идиотизм заразен
10:03:30 19-09-2025
Musik (09:22:50 19-09-2025) вы с ним бухали?вот и завидуйте в сторонке.а я лично... Представьте себе есть люди которые в жизни например жали руку Алексею Панину, а теперь не то что хвастают сим фактом а пытаются скрыть его. Но вы то не из таких, правильно? Гордость распирает)) Но, с другой стороны мы видим кто пред нами, тоже хорошо.
11:50:42 19-09-2025
Гость (10:03:30 19-09-2025) Представьте себе есть люди которые в жизни например жали рук... знаю таких кто с Дзюбой ручкался. и Роыжковым .
вот и вы может быть тоже маньяк какойнить
10:28:26 19-09-2025
Гость (09:21:14 19-09-2025) Он, по-моему, пьющий... и курящий
09:39:44 19-09-2025
надеюсь, что Милонов напишет пестню.
и тогда вы все будете вобяз её заучивать и петь.
09:54:35 19-09-2025
Musik (09:42:09 19-09-2025) а я по бабам не бегаю.это вы, побегуны недоумки бойтесь.... Ну так бабы-то по бабам редко бегают )
10:27:22 19-09-2025
Здесь скорее другая проблема - не допускать к работе тех, кто начисляет зарплату (или гонорар) или они не знали о решении суда..? Так-то пусть поют и пляшут..
10:38:16 19-09-2025
Т.е. не разрешать? Чем больше артист заработает, тем больше алиментов детям, когда их наконец взыщут. Это тем, из-за кого не взыскиваются алименты, прописать надо.
11:15:28 19-09-2025
Позор избирателям Милонова!
Этож кто такое существо выбрал?!
Бывший борец за ЛГБТ - ходячая реклама извращений всех видов.
15:02:50 19-09-2025
Олег (11:15:28 19-09-2025) Позор избирателям Милонова!Этож кто такое существо выбра...
Его не выбрали, его назначили
15:05:23 19-09-2025
Олег (11:15:28 19-09-2025) Позор избирателям Милонова!Этож кто такое существо выбра...
Как говорится, кто больше всех кричит, что он против... Некоторым очень трудно осознать правду про себя, особенно если это противоречит их советскому или религиозному мировоззрению
12:39:13 19-09-2025
вот что бывает, если сердцем голосовать. а не башкой
12:43:56 19-09-2025
Гость (12:39:13 19-09-2025) вот что бывает, если сердцем голосовать. а не башкой... Там большая часть трибунных говорилок по спискам "выбрана".