Милонов предложил запрещать песни и выступления звезд, не платящих алименты

Он также отметил, что подобные меры должны стать эффективным инструментом воздействия на недобросовестных родителей

19 сентября 2025, 09:00, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой введения запрета на медийную деятельность для публичных лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. В интервью радио "Говорит Москва" парламентарий заявил, что таких артистов следует "вычеркнуть из ротаций" и прекратить их показ в СМИ.

«Если мужчина сбегает от маленького ребенка, оставляя его без средств к существованию, не нужно быть толерантным. Таких "звезд" следует исключать из эфиров, запрещать их песни и публичные выступления», – подчеркнул Милонов.

Комментарии 21


Musik

09:16:44 19-09-2025

красавец

  


Гость

09:21:14 19-09-2025

Он, по-моему, пьющий

  


Гость

09:22:25 19-09-2025

Гость (09:21:14 19-09-2025) Он, по-моему, пьющий...
Я бы сказал, какой он, но нельзя. Хотя, некоторые уже давно догадались.

  


Musik

09:32:39 19-09-2025

Гость (09:22:25 19-09-2025) Я бы сказал, какой он, но нельзя. Хотя, некоторые уже да... должна же быть какая-то топовая тема в новостях?
про тинграна что-то не слышно. вот, про милонова читайте.
про тинграна что-то не слышно. вот, про милонова читайте.

  


Musik

09:22:50 19-09-2025

Гость (09:21:14 19-09-2025) Он, по-моему, пьющий... вы с ним бухали?
вот и завидуйте в сторонке.
вот и завидуйте в сторонке.
а я лично но расстоянии 5 метров живого Милонова видел. вот не вру.

  


Гость

09:37:44 19-09-2025

Musik (09:22:50 19-09-2025) вы с ним бухали?вот и завидуйте в сторонке.а я лично... Хе-хе, очередной прокол. Ни один мужик даже в шутку не станет поддерживать Милонова в комментах, особенно в части бреда про алименты.

  


Musik

09:42:09 19-09-2025

Гость (09:37:44 19-09-2025) Хе-хе, очередной прокол. Ни один мужик даже в шутку не стане... а я по бабам не бегаю.
это вы, побегуны недоумки бойтесь.
это вы, побегуны недоумки бойтесь.

  


Гость

14:55:39 19-09-2025

Гость (09:37:44 19-09-2025) Хе-хе, очередной прокол. Ни один мужик даже в шутку не стане... Так сразу было понятно, что пишут особы женского пола, причем разные.

  


Гость

09:55:06 19-09-2025

Musik (09:22:50 19-09-2025) вы с ним бухали?вот и завидуйте в сторонке.а я лично...
Ни один адекватный человек не захочет подходить к Милонову на расстояние 5 метров. Вдруг его идиотизм заразен

  


Гость

10:03:30 19-09-2025

Musik (09:22:50 19-09-2025) вы с ним бухали?вот и завидуйте в сторонке.а я лично... Представьте себе есть люди которые в жизни например жали руку Алексею Панину, а теперь не то что хвастают сим фактом а пытаются скрыть его. Но вы то не из таких, правильно? Гордость распирает)) Но, с другой стороны мы видим кто пред нами, тоже хорошо.

  


Musik

11:50:42 19-09-2025

Гость (10:03:30 19-09-2025) Представьте себе есть люди которые в жизни например жали рук... знаю таких кто с Дзюбой ручкался. и Роыжковым .
вот и вы может быть тоже маньяк какойнить
вот и вы может быть тоже маньяк какойнить

  


Гость

10:28:26 19-09-2025

Гость (09:21:14 19-09-2025) Он, по-моему, пьющий... и курящий

  


Musik

09:39:44 19-09-2025

надеюсь, что Милонов напишет пестню.
и тогда вы все будете вобяз её заучивать и петь.

  


Гость

09:54:35 19-09-2025

Musik (09:42:09 19-09-2025) а я по бабам не бегаю.это вы, побегуны недоумки бойтесь.... Ну так бабы-то по бабам редко бегают )

  


dok_СФ

10:27:22 19-09-2025

Здесь скорее другая проблема - не допускать к работе тех, кто начисляет зарплату (или гонорар) или они не знали о решении суда..? Так-то пусть поют и пляшут..

  


Гость

10:38:16 19-09-2025

Т.е. не разрешать? Чем больше артист заработает, тем больше алиментов детям, когда их наконец взыщут. Это тем, из-за кого не взыскиваются алименты, прописать надо.

  


Олег

11:15:28 19-09-2025

Позор избирателям Милонова!
Этож кто такое существо выбрал?!
Бывший борец за ЛГБТ - ходячая реклама извращений всех видов.

  


Гость

15:02:50 19-09-2025

Олег (11:15:28 19-09-2025) Позор избирателям Милонова!Этож кто такое существо выбра...
Его не выбрали, его назначили

  


Гость

15:05:23 19-09-2025

Олег (11:15:28 19-09-2025) Позор избирателям Милонова!Этож кто такое существо выбра...
Как говорится, кто больше всех кричит, что он против... Некоторым очень трудно осознать правду про себя, особенно если это противоречит их советскому или религиозному мировоззрению

  


Гость

12:39:13 19-09-2025

вот что бывает, если сердцем голосовать. а не башкой

  


Гость

12:43:56 19-09-2025

Гость (12:39:13 19-09-2025) вот что бывает, если сердцем голосовать. а не башкой... Там большая часть трибунных говорилок по спискам "выбрана".

  

