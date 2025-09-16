В России могут ввести запрет на браки между двоюродными братьями и сестрами

Такие браки повышают вероятность генетических отклонений

16 сентября 2025, 13:40, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить в России браки между двоюродными братьями и сестрами, сообщает "Газета.ru".

По словам парламентария, подобные союзы все равно остаются родственными и должны считаться недопустимыми.

«В нашей традиции это никогда не приветствовалось, с моральной точки зрения считалось совершенно неприемлемым. Но в законе есть пробел», – отметил он.

Милонов добавил, что браки между родственниками опасны для будущих поколений, так как повышают риск заболеваний и генетических мутаций у детей.

