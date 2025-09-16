НОВОСТИОбщество

В России могут ввести запрет на браки между двоюродными братьями и сестрами

Такие браки повышают вероятность генетических отклонений

16 сентября 2025, 13:40, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить в России браки между двоюродными братьями и сестрами, сообщает "Газета.ru".

По словам парламентария, подобные союзы все равно остаются родственными и должны считаться недопустимыми.

«В нашей традиции это никогда не приветствовалось, с моральной точки зрения считалось совершенно неприемлемым. Но в законе есть пробел», – отметил он.

Милонов добавил, что браки между родственниками опасны для будущих поколений, так как повышают риск заболеваний и генетических мутаций у детей.

Ранее фракция ЛДПР в Алтайском крае предложила награждать медалью "Любовь и верность" супругов, которые прожили в браке 50 лет и более.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:39:41 16-09-2025

Знаю одну такую пару. Ребенок родился больной...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

15:39:25 16-09-2025

А что, у нас такие женятся? Это же очень близкие родственники . Только дружить...Вот тут Милонова поддерживаю на 100%.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:31:20 16-09-2025

Светлана (15:39:25 16-09-2025) А что, у нас такие женятся? Это же очень близкие родственник... Ну запретили им регистрироваться, дальше что, если ума нет и в школе биологию прогуляли, как им запретить детей рожать. Я не Милонова, я здравый смысл поддерживаю.

  -1 Нравится
Ответить
