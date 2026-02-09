Минтранс Алтайского края отреагировал на просьбу сельчан об автобусе до поликлиники

Посещение больницы для жителей села сегодня возможно лишь на такси

Жители села Смирново Заринского района уже пять лет сталкиваются с острой проблемой транспортной доступности медицинской помощи. Минтранс Алтайского края прокомментировал amic.ru сложившуюся ситуацию.

Напомним, чтобы попасть на прием к врачу, более 200 сельчан вынуждены регулярно заказывать такси — поликлиника расположена в 20 километрах от населенного пункта, а автобусное сообщение по этому маршруту прекратилось еще в 2021 году, сообщал amic.ru.

При этом для местных жителей ситуация оборачивается серьезной финансовой нагрузкой: поездка в одну сторону может достигать 1000 рублей, что для многих семей становится непосильным расходом.

В попытке найти выход из положения люди обратились за помощью по нескольким каналам — направили обращение во время прямой линии с президентом и связались с представителями "Народного фронта".

В Минтрансе Алтайского края подтвердили, что по межмуниципальному маршруту № 111А г. Заринск — с. Новомоношкино, проходящему через село Смирново, пассажирские перевозки не осуществляются с 2021 года.

При этом проводимые открытые конкурсы признавались недействительными в результате отсутствуя участников.

«С целью привлечения к участию в открытом конкурсе проводились работы с перевозчиками Заринского района и г. Заринска, в ходе которых установлено, что основная причина отказа участвовать в конкурсе — отсутствие стабильного пассажиропотока, способного обеспечить рентабельность перевозок по маршруту. Минтрансом Алтайского края проводится дополнительная работа совместно с администрацией Заринского района по решению вопроса возобновления транспортного обслуживания по маршруту с использованием всевозможных механизмов», — уточнили в ведомстве.

В "Народном фронте" отметили, что проблема отсутствия регулярного автобусного сообщения между селами носит системный характер для Алтайского края.

За последнее время профильные ведомства получили порядка 15 обращений, в которых жители разных районов сообщают о схожих трудностях с транспортной доступностью.