Минтруд: досрочную индексацию пенсий проведут с 1 января 2026 года
На обеспечение пенсионных выплат в следующем году планируется направить почти 13 трлн рублей
30 сентября 2025, 13:30, ИА Амител
Деньги / Фото: amic.ru
Минтруд России сообщил о досрочной индексации пенсий в 2026 году. Повышение выплат пройдет разово с 1 января и будет выше уровня инфляции.
Как пояснили в ведомстве, индексацию проведут раньше обычных сроков – не с февраля или апреля, а сразу с начала года.
13:40:27 30-09-2025
Чё то не написали, на сколько изменят. Случайно не обратная индексация? Типа инфляция остановлена с вытекающими последствиями. Боязно.
13:40:43 30-09-2025
А че это вдруг? Значить какую то бяку готовят под Новый год?
13:53:01 30-09-2025
Была публикация на 7.6
13:55:24 30-09-2025
НДС увеличат на 2%. Пенсы этот налог платят, как и все жители страны, включая младенцев. Сейчас, покупая промышленные товары и многие продовольственные, оплачивая услуги, каждый пенсионер отдает государству 20% пенсии назад.
14:15:09 30-09-2025
Гость (13:55:24 30-09-2025) НДС увеличат на 2%. Пенсы этот налог платят, как и все жител... Гость, какие 20%? Вся пенсия идет в топку бюджета. По заграницам большинство пенсионеров не шлындают, как это делают пенсионеры не дружественных нам стран.
13:55:36 30-09-2025
и какую именно пенсию? и соц и страх? а потом еще в феврале и апреле? боюсь, ценники в космос вобще улетят...
14:06:15 30-09-2025
Хватит индексировать пенсии. СНИЖАЙТЕ ЦЕНЫ МОНОПОЛИЙ!
Электричество, газ, топливо, связь, тепло - ЦЕНЫ ВНИЗ!
КПРФ? Вы вообще где? Это ваша работа!
14:11:38 30-09-2025
Гость (14:06:15 30-09-2025) Хватит индексировать пенсии. СНИЖАЙТЕ ЦЕНЫ МОНОПОЛИЙ!Эле... Гост, ты чё в утопию веришь? На какие шиши государство будет заканчивать СВО?
14:34:05 30-09-2025
Гость (14:11:38 30-09-2025) Гост, ты чё в утопию веришь? На какие шиши государство будет... А разве что то было по другому ,когда СВО ещё не было?Так же и повышали на всё и вся.
17:12:33 30-09-2025
Пенсии воруют.Средняя пенсия должна быть 40% от средней з/платы или 40 тысяч. Если меньше, то украли. Если пенсионные деньги отправляют на проведение форумов, олимпиад это не воровство?
11:28:05 01-10-2025
НДС повысят до 22 % , и эти деньги пойдут на сво, они четко сказали , что вся Страна должна быть задействована в помощи , а то одни воюют погибают, а другие живут вольготно ездят отдыхают , фейерверки пускают. Вот и будите отчислять эти 2 % , а то и больше на нужды сво