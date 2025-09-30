Минтруд: досрочную индексацию пенсий проведут с 1 января 2026 года

На обеспечение пенсионных выплат в следующем году планируется направить почти 13 трлн рублей

30 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Минтруд России сообщил о досрочной индексации пенсий в 2026 году. Повышение выплат пройдет разово с 1 января и будет выше уровня инфляции.

Как пояснили в ведомстве, индексацию проведут раньше обычных сроков – не с февраля или апреля, а сразу с начала года.