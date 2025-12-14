Минтруд не видит необходимости вводить шестичасовой рабочий день
Ранее КПРФ предлагала сократить рабочую неделю до 30 часов
14 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в настоящее время нет необходимости сокращать рабочий день до шести часов. По его словам, для подобных инициатив должны быть веские предпосылки и целесообразность, которых сейчас не наблюдается, сообщают "Ведомости".
Ранее, 5 декабря, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что фракция готовит законопроект о введении 30-часовой рабочей недели. Однако Госдума уже отклонила аналогичные предложения.
Еще в июле в парламент был внесен законопроект депутата Ярослава Нилова о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни и производительности труда, но он также не получил поддержки.
13:52:55 14-12-2025
12 часовой нужно
22:03:44 14-12-2025
Рабский труд, коротким не бывает. Промышленные роботы могут заменить миллионы, но "Золотому миллиарду" они не нужны. Вся надежда на коммунистический Китай, они своими промышленными роботами весь мир поставят на колени.
10:59:36 15-12-2025
Заладили из всех утюгов про Китай. Китайцы еще те очковтиратели... делите на десять, если не больше ))))
13:58:20 15-12-2025
От такого минтруда ждать каких то послаблений для людей не приходится.Они могут только ещё больше поработить. Гнёт только усиливается.