Минтруд не видит необходимости вводить шестичасовой рабочий день

Ранее КПРФ предлагала сократить рабочую неделю до 30 часов

14 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в настоящее время нет необходимости сокращать рабочий день до шести часов. По его словам, для подобных инициатив должны быть веские предпосылки и целесообразность, которых сейчас не наблюдается, сообщают "Ведомости".

Ранее, 5 декабря, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что фракция готовит законопроект о введении 30-часовой рабочей недели. Однако Госдума уже отклонила аналогичные предложения.

Еще в июле в парламент был внесен законопроект депутата Ярослава Нилова о сокращении рабочей недели на один час для повышения качества жизни и производительности труда, но он также не получил поддержки.