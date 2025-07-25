Мишустин и главы правительств СНГ обсудили охрану природы на конференции в Горном Алтае

В республике проходит Международная экологическая конференция

25 июля 2025, 19:00, ИА Амител

Международная экологическая конференция в Республике Алтай / Фото: правительство РФ

Международная экологическая конференция, в которой участвуют премьер-министры восьми стран СНГ – России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, – проходит сегодня в Республике Алтай на курорте Манжерок. Регион впервые принимает мероприятие такого уровня.

Главный вопрос повестки – сохранение природы в глобальном смысле, определение единых подходов к этой работе и выработка баланса между охраной окружающей среды и социально-экономическим развитием. Главное – определение усилий в этой непростой работе, где не может быть "не важных" вопросов.

Алтай – уникальное место

Конференция проходит в Горном Алтае – одном из красивейших уголков планеты. Приветствуя гостей конференции "в знаменитом Манжероке, как правильно говорят алтайцы", премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, здесь "удивительные по красоте и разнообразию природные места".

«Символично, что обсуждение этой крайне важной тематики проходит на Алтае, который славится своей природной красотой», – заявил, в свою очередь, глава правительства Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин отметил, что "природа Алтая – это напоминание о том, как хрупка и прекрасна наша планета и как важно объединять усилия для ее сохранения".

Председатель кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев также обозначил глубокий символизм места встречи: «Глубоко символично, что мы собрались в Республике Алтай, которая славится своей уникальной природой, величественными горами, чистейшими реками и богатым культурным наследием. В этом регионе формируется важный опыт сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природному богатству, который ценен для всего мира».

Приоритет – борьба с мусором и переработка

Международная экологическая конференция в Республике Алтай / Фото: правительство РФ

В странах Евразии проживают миллиарды человек, но в последнее время, отметил премьер, растет нагрузка на окружающую среду. Россия и ее партнеры по линии СНГ, ШОС, БРИКС активно занимаются вопросами экологии.

Прежде всего, подчеркнул на пленарной части конференции Михаил Мишустин, важна совместная работа по улучшению качества окружающей среды. Так, в России за последние шесть лет по проекту "Генеральная уборка" ликвидировано 185 несанкционированных городских свалок, опасные скважины, заброшенные промпредприятия, утилизировано свыше 200 затонувших кораблей.

Похожая инициатива под названием "Таза Казакстан – "Чистый Казахстан" действует в Казахстане, она направлена на формирование экологической культуры и бережного отношения к природе и родной земле.

«В ходе ее реализации на системной основе по всей стране проводятся масштабные экологические акции по уборке территорий водоемов, посадке деревьев… Это не разовая акция, а постоянная работа по изменению самого подхода к поддержанию порядка, внешнему облику городов и сел. И сейчас инициатива стала масштабным движением и неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев», – рассказал премьер-министр страны Олжас Бектенов.

В условиях современности важна переработка отходов. Так, в России уже более 50% твердых коммунальных отходов отправляется на обработку, построено 300 объектов для комплексного обращения с мусором. Уровень вовлечения вторсырья в отраслях сельского хозяйства, промышленности, строительства и ЖКХ вырос до 10%.

Аналогичного подхода придерживаются и в Белоруссии. По словам Александра Турчина, одно из ключевых направлений экологической повестки республики на ближайшую перспективу – максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот:

«Сегодня в республике уровень использования отходов производства, без учета крупнотоннажных, составляет около 90%, твердых коммунальных отходов – около 40%».

Вода – это жизнь

Михаил Мишустин отметил, что еще одно очень важное направление – бережное использование водных ресурсов. «Нам нужно вместе работать над тем, чтобы нашим гражданам всегда была доступна чистая вода», – подчеркнул он.

В России ведется оздоровление водоемов, создаются системы очистки, защищающие их от бытовых и промышленных стоков. При этом многие озера и реки Россия "делит" с другими государствами. Мишустин акцентировал: очень важно наращивать сотрудничество для их охраны, координировать противопаводковые мероприятия, объединить усилия команд ученых для исследований. Важно выстроить эту работу и в борьбе с обмелением Каспийского моря.

«Одна из главных задач – создать эффективную и долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня этого уникального, красивого водоема. На ее основе выстраивать экономическую деятельность и минимизировать возможные негативные последствия», – сказал премьер-министр.

Минприроды РФ уже работает над этим, Мишустин призвал коллег присоединиться к этой работе: «От состояния Каспийского моря зависит качество жизни миллионов граждан. И его сохранение и рациональное использование – наша общая ответственность и наша общая задача».

Олжас Бектенов в своем выступлении также отметил важность этой проблемы и призвал объединить усилия всех прикаспийских государств для сохранения Каспийского моря.

Изменение климата

Процессы изменения климата влияют на планету в целом, на все сферы жизни человека, с ними необходимо бороться, подчеркнул Никол Пашинян. Он отметил особую важность сотрудничества государств – членов ЕАЭС в рамках климатической повестки и низкоуглеродного развития.

«Последствия изменения климата выражаются в ускоренном таянии ледников, уменьшении осадков, оползнях, процессах эрозии почвы и опустынивания. Нехватка водных ресурсов ведет к снижению эффективности пастбищ и пахотных земель, уменьшению лесных ресурсов… Придаем важное значение повышению эффективности использования водных ресурсов, внедрению инновационных технологий», – добавил глава правительства Армении.

Таджикистан на протяжении многих лет активно продвигает водно-климатическую повестку дня на международной арене, отметил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Он подчеркнул неоспоримость взаимосвязи между энергетикой и изменением климата. Поэтому в деле сохранения климата крайне важно, по его словам, развитие зеленой энергетики.

«В настоящее время Таджикистан генерирует 98% электроэнергии за счет гидроэнергетических ресурсов и занимает шестое место в мире по доле производства зеленой энергии из возобновляемых источников. К 2032 году Таджикистан планирует осуществить полный переход на возобновляемые источники энергии, а к 2037-му – превратиться, по сути, в зеленую страну", – пояснил премьер-министр.

Плюсы от внедрения зеленой экономики видят и в Узбекистане, сообщил премьер-министр Абдулла Арипов. В рамках принятой госпрограммы внедряются зеленые технологии и принципы зеленой экономики.

«Взят курс на рациональное использование природных ископаемых, умеренное потребление энергии и экономное использование воды, а также укрепление здоровья населения», – уточнил он.

Изменение климата, рост потребления воды в сельском хозяйстве и экономическая деятельность в соседних странах могут привести к снижению обеспеченности водными ресурсами Туркменистана, рассказал зампредседателя кабмина этой страны Нокергулы Атагулыев.

«Мы готовы поддерживать совместные инициативы, направленные на охрану природы, адаптацию к климатическим изменениям и достижение силы устойчивого развития», – подчеркнул он.

Легкие планеты

Объединение усилий важно и в деле сбережения лесов, которые в России занимают почти 1,2 млрд га – пятая часть мировой площади. В нашей стране несколько лет подряд восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается: за прошлый год – в полтора раза, с 2019 года восстановили около 8 млн га. И в этой сфере применяются передовые технологии.

«Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных и погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса вести наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса. Тоже готовы делиться всеми технологиями с нашими партнерами», – пояснил глава российского кабмина.

Абдулла Арипов поделился, что в Узбекистане по общенациональной инициативе главы государства под названием "Яшил макон" – "Зелёный пояс" ежегодно высаживается более 200 млн саженцев деревьев. Цель – увеличить долю зеленых зон в стране до 30% к 2030 году.

Исчезающие виды

Для охраны редких и исчезающих видов растений и животных в РФ создано более 12 тыс. особо охраняемых природных территорий. Отдельные места доступны для путешественников при условии бережного и ответственного отношения к природе. Формируемая инфраструктура на этих территориях позволяет не нарушать хрупкие экосистемы. За прошлый год число посетителей федеральных нацпарков выросло в 2,5 раза, до более 17 млн человек.

«Считаю, что у такого вида туризма огромный потенциал. И предлагаю развивать его вместе», – отметил Мишустин.

Популяции редких диких животных восстанавливают и в Армении, в частности, кавказского леопарда и благородного оленя. Так, в рамках программы восстановления популяции кавказского леопарда "зафиксировано перманентное проживание данного вида животных на территории Армении и выведение детенышей".

Адылбек Касымалиев рассказал о плодотворном сотрудничестве Кыргызстана с Республикой Алтай в сохранении снежного барса. В марте 2025 года центру "Снежный барс" в Республике Алтай были переданы три особи редкого хищника для укрепления популяции.

«Это не просто символическое действие, а вклад в устойчивость экосистемы Алтае-Саянского региона», – подчеркнул он.

Ученые спасут планету

«Для успешного решения экологических задач, преодоления последствий климатических изменений важно объединить усилия ученых и новаторов наших стран. Внедрять современные технологии, чтобы отслеживать состояние экосистем, воздуха, воды, солнечной активности, излучений, ветра», – заявил Михаил Мишустин.

Российские исследователи оперативно получают необходимые данные благодаря широкой сети пунктов наблюдения Росгидромета, а также отечественной орбитальной группировке из 18 спутников. Активно исследуются Арктика и Антарктика, для чего построена ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" и зимовочный комплекс антарктической станции "Восток".