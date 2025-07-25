Мишустин словами "это наш стиль" оценил красоту курорта "Манжерок" на Алтае
При этом подчеркнул, что природа красивая и в других регионах России
25 июля 2025, 13:03, ИА Амител
Глава правительства РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом в Республике Алтай, оценил "удивительную по красоте" природу, сообщается на сайте кабмина.
Напомним, Мишустин вместе с премьерами из стран СНГ находится на Международной экологической конференции, которая проходит на территории курорта "Манжерок". В мероприятии участвуют делегации из восьми стран.
Мишустин, выступая на пленарном заседании Международной экологической конференции, подчеркнул, что в знаменитом "Манжероке" "удивительные по красоте и разнообразию природные места", однако таких мест много и в других регионах России.
«Мы сегодня на завтраке подробно говорили. Меня спрашивают: это новый такой стиль? Я говорю: нет, это наш стиль, который в том числе и распространился на Алтай», – указал глава российского правительства.
Международная экологическая конференция началась 24 июля, идти она будет до 26 июля.
13:18:00 25-07-2025
Стиль за 200 000,00 рубасов в сутки для вас, дамы и господа.
А для халдеев входа нет.
13:21:06 25-07-2025
Гость (13:18:00 25-07-2025) Стиль за 200 000,00 рубасов в сутки для вас, дамы и господа.... там чуть выше подковы домики по 300 тыс в сутки... как раз по числу премьеров
13:23:04 25-07-2025
мелко плаваете (13:21:06 25-07-2025) там чуть выше подковы домики по 300 тыс в сутки... как раз п... ага, вы ещё координаты тут запостите 8-)))
17:43:44 25-07-2025
Musik (13:23:04 25-07-2025) ага, вы ещё координаты тут запостите 8-)))...
Типа кто-то здесь не знает, где находится отель Манжерок 5*?
13:18:43 25-07-2025
наш в смысле его или наш в смысле всех людей страны?
13:45:51 25-07-2025
Бгг (13:18:43 25-07-2025) наш в смысле его или наш в смысле всех людей страны?... Если стиль распространяется на Алтай значит раньше его не было. Значит...
21:01:17 25-07-2025
Бгг (13:18:43 25-07-2025) наш в смысле его или наш в смысле всех людей страны?... Типа как Народное Достояние?
13:19:25 25-07-2025
Брежнев тоже говорил: мы будем жить при коммунизме, они и жили...
13:22:13 25-07-2025
123 (13:19:25 25-07-2025) Брежнев тоже говорил: мы будем жить при коммунизме, они и жи... ну так получается - не врал?
14:45:52 25-07-2025
123 (13:19:25 25-07-2025) Брежнев тоже говорил: мы будем жить при коммунизме, они и жи... После визита Л.И. Брежнева в г. Барнауле появились троллейбусы, которые ездят и до сих пор, а что будет после визита Мишустина? Сомневаюсь что он что-то, кроме долгов, в республики оставит.
14:59:20 25-07-2025
Гость (14:45:52 25-07-2025) После визита Л.И. Брежнева в г. Барнауле появились троллейбу...
а после визита Ельцина - мост через Обь
15:08:51 25-07-2025
После визита Брежнева - троллейбусы и АГУ;
После визита Ельцина - новый мост;
После нынешнего визита - стиль.
Оцените по десятибальной системе эффективность визитов.
17:00:31 26-07-2025
Гость (15:08:51 25-07-2025) После визита Брежнева - троллейбусы и АГУ;После визита Е... Надо Томенко раскручивать Мишустина на метро. Проект и смета есть.
16:18:25 25-07-2025
Гость (14:45:52 25-07-2025) После визита Л.И. Брежнева в г. Барнауле появились троллейбу... Если бы не Брежнев, троллейбусы по нашему городу так и не ехали...
22:41:43 26-07-2025
Гость (14:45:52 25-07-2025) После визита Л.И. Брежнева в г. Барнауле появились троллейбу... Ничего не будет. Мишустин в Алтайский край и не заезжает. И вообще ему щас не до того
12:54:39 27-07-2025
... (22:41:43 26-07-2025) Ничего не будет. Мишустин в Алтайский край и не заезжает. И ... У Мишустина на Алтае строится покруче Вилла!
13:26:08 25-07-2025
а еще - вам только по карману.
все теперь либо очень дорогое и большинству не доступно, либо доступно но бросового - качества
14:56:39 25-07-2025
Гость (13:26:08 25-07-2025) а еще - вам только по карману.все теперь либо очень доро... Однако, есть видимость доступности и изобилия..
15:53:25 25-07-2025
Да что там Брежнев времëн Эдиты Пьехи, которая в своë время пела:"Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок? "Времена меняются, цены растут...
16:13:26 25-07-2025
странно. то, что убита природа и озеро - это так, фигня??
19:03:34 25-07-2025
Москва, руки прочь от Алтая! Здесь вам не рады! Только портить умеете.
14:24:33 26-07-2025
Алексей (19:03:34 25-07-2025) Москва, руки прочь от Алтая! Здесь вам не рады! Только порти... Ага. И надписи на скалах тоже Москва делает.
17:02:39 26-07-2025
Алексей (19:03:34 25-07-2025) Москва, руки прочь от Алтая! Здесь вам не рады! Только порти... Вот на вас лично москвичи зарятся? Завлекают? Охмуряют?
14:25:20 26-07-2025
Папуасам никогда не понять плюсы цивилизации.
15:30:19 27-07-2025
учитесь у нормальных отелей стилю.
16:31:32 27-07-2025
самый дешёвый номер 41000 в сутки .А где очистные сооружения для Манжерка