Мишустин словами "это наш стиль" оценил красоту курорта "Манжерок" на Алтае

При этом подчеркнул, что природа красивая и в других регионах России

25 июля 2025, 13:03, ИА Амител

Михаил Мишустин на Международной экологической конференции / Фото: government.ru
Михаил Мишустин на Международной экологической конференции / Фото: government.ru

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом в Республике Алтай, оценил "удивительную по красоте" природу, сообщается на сайте кабмина.

Напомним, Мишустин вместе с премьерами из стран СНГ находится на Международной экологической конференции, которая проходит на территории курорта "Манжерок". В мероприятии участвуют делегации из восьми стран.

Мишустин, выступая на пленарном заседании Международной экологической конференции, подчеркнул, что в знаменитом "Манжероке" "удивительные по красоте и разнообразию природные места", однако таких мест много и в других регионах России.

«Мы сегодня на завтраке подробно говорили. Меня спрашивают: это новый такой стиль? Я говорю: нет, это наш стиль, который в том числе и распространился на Алтай», – указал глава российского правительства.

Международная экологическая конференция началась 24 июля, идти она будет до 26 июля.

Михаил Мишустин / Фото: amic.ru

В Республике Алтай ввели различные ограничения из-за визита Михаила Мишустина

В частности, закрыли для посещения территорию курорта "Манжерок"
Туризм Республика Алтай

Комментарии 26

Avatar Picture
Гость

13:18:00 25-07-2025

Стиль за 200 000,00 рубасов в сутки для вас, дамы и господа.
А для халдеев входа нет.

  53
Ответить
Avatar Picture
мелко плаваете

13:21:06 25-07-2025

Гость (13:18:00 25-07-2025) Стиль за 200 000,00 рубасов в сутки для вас, дамы и господа.... там чуть выше подковы домики по 300 тыс в сутки... как раз по числу премьеров

  31
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:23:04 25-07-2025

мелко плаваете (13:21:06 25-07-2025) там чуть выше подковы домики по 300 тыс в сутки... как раз п... ага, вы ещё координаты тут запостите 8-)))

  -15
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

17:43:44 25-07-2025

Musik (13:23:04 25-07-2025) ага, вы ещё координаты тут запостите 8-)))...
Типа кто-то здесь не знает, где находится отель Манжерок 5*?

  0
Ответить
Avatar Picture
Бгг

13:18:43 25-07-2025

наш в смысле его или наш в смысле всех людей страны?

  19
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:51 25-07-2025

Бгг (13:18:43 25-07-2025) наш в смысле его или наш в смысле всех людей страны?... Если стиль распространяется на Алтай значит раньше его не было. Значит...

  -12
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

21:01:17 25-07-2025

Бгг (13:18:43 25-07-2025) наш в смысле его или наш в смысле всех людей страны?... Типа как Народное Достояние?

  3
Ответить
Avatar Picture
123

13:19:25 25-07-2025

Брежнев тоже говорил: мы будем жить при коммунизме, они и жили...

  24
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:22:13 25-07-2025

123 (13:19:25 25-07-2025) Брежнев тоже говорил: мы будем жить при коммунизме, они и жи... ну так получается - не врал?

  14
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:52 25-07-2025

123 (13:19:25 25-07-2025) Брежнев тоже говорил: мы будем жить при коммунизме, они и жи... После визита Л.И. Брежнева в г. Барнауле появились троллейбусы, которые ездят и до сих пор, а что будет после визита Мишустина? Сомневаюсь что он что-то, кроме долгов, в республики оставит.

  25
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:20 25-07-2025

Гость (14:45:52 25-07-2025) После визита Л.И. Брежнева в г. Барнауле появились троллейбу...
а после визита Ельцина - мост через Обь

  2
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:51 25-07-2025

После визита Брежнева - троллейбусы и АГУ;
После визита Ельцина - новый мост;
После нынешнего визита - стиль.
Оцените по десятибальной системе эффективность визитов.

  17
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:00:31 26-07-2025

Гость (15:08:51 25-07-2025) После визита Брежнева - троллейбусы и АГУ;После визита Е... Надо Томенко раскручивать Мишустина на метро. Проект и смета есть.

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:25 25-07-2025

Гость (14:45:52 25-07-2025) После визита Л.И. Брежнева в г. Барнауле появились троллейбу... Если бы не Брежнев, троллейбусы по нашему городу так и не ехали...

  -2
Ответить
Avatar Picture
...

22:41:43 26-07-2025

Гость (14:45:52 25-07-2025) После визита Л.И. Брежнева в г. Барнауле появились троллейбу... Ничего не будет. Мишустин в Алтайский край и не заезжает. И вообще ему щас не до того

  2
Ответить
Avatar Picture
Oksi

12:54:39 27-07-2025

... (22:41:43 26-07-2025) Ничего не будет. Мишустин в Алтайский край и не заезжает. И ... У Мишустина на Алтае строится покруче Вилла!

  2
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:26:08 25-07-2025

а еще - вам только по карману.
все теперь либо очень дорогое и большинству не доступно, либо доступно но бросового - качества

  11
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

14:56:39 25-07-2025

Гость (13:26:08 25-07-2025) а еще - вам только по карману.все теперь либо очень доро... Однако, есть видимость доступности и изобилия..

  3
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:25 25-07-2025

Да что там Брежнев времëн Эдиты Пьехи, которая в своë время пела:"Расскажи-ка мне, дружок, что такое Манжерок? "Времена меняются, цены растут...

  -3
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:26 25-07-2025

странно. то, что убита природа и озеро - это так, фигня??

  13
Ответить
Avatar Picture
Алексей

19:03:34 25-07-2025

Москва, руки прочь от Алтая! Здесь вам не рады! Только портить умеете.

  5
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:33 26-07-2025

Алексей (19:03:34 25-07-2025) Москва, руки прочь от Алтая! Здесь вам не рады! Только порти... Ага. И надписи на скалах тоже Москва делает.

  -1
Ответить
Avatar Picture
Musik

17:02:39 26-07-2025

Алексей (19:03:34 25-07-2025) Москва, руки прочь от Алтая! Здесь вам не рады! Только порти... Вот на вас лично москвичи зарятся? Завлекают? Охмуряют?

  -4
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:20 26-07-2025

Папуасам никогда не понять плюсы цивилизации.

  -3
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:19 27-07-2025

учитесь у нормальных отелей стилю.

  -1
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:32 27-07-2025

самый дешёвый номер 41000 в сутки .А где очистные сооружения для Манжерка

  0
Ответить
