Мишустин словами "это наш стиль" оценил красоту курорта "Манжерок" на Алтае

При этом подчеркнул, что природа красивая и в других регионах России

25 июля 2025, 13:03, ИА Амител

Михаил Мишустин на Международной экологической конференции / Фото: government.ru

Глава правительства РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом в Республике Алтай, оценил "удивительную по красоте" природу, сообщается на сайте кабмина.

Напомним, Мишустин вместе с премьерами из стран СНГ находится на Международной экологической конференции, которая проходит на территории курорта "Манжерок". В мероприятии участвуют делегации из восьми стран.

Мишустин, выступая на пленарном заседании Международной экологической конференции, подчеркнул, что в знаменитом "Манжероке" "удивительные по красоте и разнообразию природные места", однако таких мест много и в других регионах России.

«Мы сегодня на завтраке подробно говорили. Меня спрашивают: это новый такой стиль? Я говорю: нет, это наш стиль, который в том числе и распространился на Алтай», – указал глава российского правительства.

Международная экологическая конференция началась 24 июля, идти она будет до 26 июля.