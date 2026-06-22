Мониторинг реализации стратегии и оценка экономических эффектов будут проводиться ежегодно

22 июня 2026, 17:34, ИА Амител

Михаил Мишустин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение разработать стратегию развития цифровых платформ, включая инициативы с государственным участием, сообщила пресс-служба правительства.

«Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ с участием государства. Документ должен быть готов к началу февраля 2027 года. В его создании примут участие 11 министерств и Российский экспортный центр», — говорится в сообщении.

Стратегия определит общие требования к данным на цифровых платформах, типовую архитектуру систем, вопросы безопасности, а также использование искусственного интеллекта.

Ведомства должны предложить приоритетные направления цифровизации в различных отраслях экономики, оценив их экономическую эффективность и влияние на производительность труда.

Координацию этой работы будут осуществлять Минэкономразвития и Минцифры.

Кроме того, правительство поручило оценить отрасли, где создание государственных цифровых платформ будет наиболее целесообразным.

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