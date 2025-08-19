Многодетные семьи Алтайского края получили выплаты к новому учебному году

На эти цели выделили 367 млн рублей

19 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Многодетные семьи Алтайского края получили выплаты на сумму почти 160 млн рублей, чтобы купить все необходимое к школе для порядка 30 тысяч детей. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко в телеграм-канале.

«Размер выплаты на первоклассника составляет 7500 рублей, а для учащихся 2–11-х классов – 5000 рублей», – отметил губернатор.

Всего на такие выплаты выделили более 367 млн рублей для на примерно 69 тысяч школьников из многодетных семьей.

В рамках акции "Соберем детей в школу" к 1 сентября доппомощь канцелярией, одеждой и другими товарами также получают семьи участников СВО, родители детей с ОВЗ и другие нуждающиеся.

Ранее Минпросвещения РФ составило календарь школьных каникул на новый учебный год, который продлится с 1 сентября 2025-го по 26 мая 2026 года.