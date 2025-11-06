НОВОСТИОбщество

Модель из Чехии победила в конкурсе красоты "Мисс Земля - 2025"

Россиянка Елизавета Гурьянова попала в топ-12

06 ноября 2025, 14:41, ИА Амител

Модель Натали Пушкинова /Фото: соцсети Натали Пушкиновой

Модель из Чехии, 21-летняя Натали Пушкинова, одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Земля – 2025". Финал, как сообщает телеканал ABS-CBN, прошел 5 ноября на Филиппинах.

За корону боролись 82 конкурсантки со всего мира. Помимо внешности и интеллектуальных способностей, важное значение при оценке отдавалось их экологической деятельности – девушки представляли свои проекты по улучшению состояния окружающей среды.

Натали поделилась личной трагедией – в возрасте 16 лет она потеряла отца, что оказало огромное влияние на ее жизнь. Она учится в Праге, изучает маркетинговые коммуникации и связи с общественностью.

Девушка активно продвигает идеи сокращения пищевых отходов и организует экологические инициативы среди молодежи. Помимо этого, увлекается игрой на фортепиано, плаванием и имеет сертификат дайвера.

В конкурсе также принимала участие россиянка Елизавета Гурьянова. Она попала в топ-12.

Ранее 21-летняя красавица Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала обладательницей титула "Мисс Вселенная". 

Анастасия Венза

Студентка медвуза и волейболистка. Что известно о победительнице "Мисс Россия — 2025"

В качестве приза девушка получила титул, миллион рублей и право представить Россию на конкурсе "Мисс Вселенная"
Комментарии 5


Гость

14:52:47 06-11-2025

Стандартная кукла, каких очень много. Я скоро баб перестану различать многих, они делают себя как под копирку, морды у всех становятся одинаковые, типовые.

  


Гость

15:39:41 06-11-2025

Гость (14:52:47 06-11-2025) Стандартная кукла, каких очень много. Я скоро баб перестану ... добавить только, морды у всех становятся одинаково тупыми.... и безликими.

  


гость

19:46:43 06-11-2025

Гость (14:52:47 06-11-2025) Стандартная кукла, каких очень много. Я скоро баб перестану ... На две категории делю: 1 рот закрывается, 2 рот всегда открыт (приоткрыт, до гланд).

  


Гость

15:16:19 06-11-2025

У петруччо вудмана её не видел, значит никакая не звезда

  


Глеб Жиглов

17:00:15 06-11-2025

Ну и рожа у неё.

  

