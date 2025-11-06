Модель из Чехии победила в конкурсе красоты "Мисс Земля - 2025"
Россиянка Елизавета Гурьянова попала в топ-12
06 ноября 2025, 14:41, ИА Амител
Модель из Чехии, 21-летняя Натали Пушкинова, одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Земля – 2025". Финал, как сообщает телеканал ABS-CBN, прошел 5 ноября на Филиппинах.
За корону боролись 82 конкурсантки со всего мира. Помимо внешности и интеллектуальных способностей, важное значение при оценке отдавалось их экологической деятельности – девушки представляли свои проекты по улучшению состояния окружающей среды.
Натали поделилась личной трагедией – в возрасте 16 лет она потеряла отца, что оказало огромное влияние на ее жизнь. Она учится в Праге, изучает маркетинговые коммуникации и связи с общественностью.
Девушка активно продвигает идеи сокращения пищевых отходов и организует экологические инициативы среди молодежи. Помимо этого, увлекается игрой на фортепиано, плаванием и имеет сертификат дайвера.
В конкурсе также принимала участие россиянка Елизавета Гурьянова. Она попала в топ-12.
Ранее 21-летняя красавица Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала обладательницей титула "Мисс Вселенная".
