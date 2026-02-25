Модельера и экс-сотрудницу Минобороны наказали за мошенничество

Сообщники получили серьезные сроки по делу о поставке некачественной медтехники

25 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Фемида / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о поставке некачественной медицинской техники в Министерство обороны РФ в период пандемии.

Модельер Ферутдин Закиров и бывшая сотрудница военного ведомства Лариса Леонтьева приговорены к шести годам лишения свободы каждый. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья огласил решение: Закирова признали виновным и назначили ему наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей в доход государства. Такое же наказание — шесть лет колонии и штраф 700 тыс. рублей — получила и Леонтьева.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Тимур Иванов подал в суд на Министерство обороны из-за отказа в отправке на СВО. Он дважды просил отправить его в зону боевых действий, но не получил ответа.

Гость

10:15:54 26-02-2026

этим тварям, которые наживаются на здоровье и смертях наиших бойцов, полагается смертная казнь. в военное время должна такая присутствовать, а не вот эти смешные штрафы, этими штрафами не покрыть реальный ущерб жизней и здоровья наших бойцов!!!!!
Наказания должны быть жесточайшие, показательные, чтобы ДРУГИМ даже в голову не пришло воровать в это трудное время.

