Модельера и экс-сотрудницу Минобороны наказали за мошенничество

Сообщники получили серьезные сроки по делу о поставке некачественной медтехники

25 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о поставке некачественной медицинской техники в Министерство обороны РФ в период пандемии.

Модельер Ферутдин Закиров и бывшая сотрудница военного ведомства Лариса Леонтьева приговорены к шести годам лишения свободы каждый. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья огласил решение: Закирова признали виновным и назначили ему наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей в доход государства. Такое же наказание — шесть лет колонии и штраф 700 тыс. рублей — получила и Леонтьева.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

