Возможную блокировку мессенджера активно обсуждают после массового сбоя

27 ноября 2025, 17:50, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

В Сети массово обсуждают вероятность блокировки мессенджера WhatsApp* в России. Поводом стали многочисленные жалобы пользователей на медленную работу приложения, а также высказывание депутата Госдумы Артема Кирьянова, который назвал запрет на работу сервиса "делом времени".

О том, могут ли заблокировать WhatsApp* на самом деле и чем его можно заменить в таком случае, – в материале amic.ru.

1 Будут ли в России блокировать WhatsApp*? Ни Роскомнадзор, ни другие ведомства не делали официальных заявлений по этому поводу. О блокировке мессенджера высказался депутат Госдумы Артем Кирьянов, и его слова широко разошлись по Сети. Он заявил, что ограничение работы WhatsApp* – "дело времени", и "любые отговорки компании здесь не имеют значения". По его мнению, на это есть несколько причин: массовые жалобы россиян, утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов. «На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал депутат в своем Telegram-канале

2 Почему в России вообще говорят о блокировке WhatsApp*? Поводом стало огромное количество жалоб на работу приложения. Как отметил Артем Кирьянов, ссылаясь на данные сервиса "Сбой.рф", 25 ноября со сбоями столкнулись 1274 человека. Напомним, что поток жалоб не уменьшился и на следующий день . По данным Downdetector , на работу мессенджера жалуются и 27 ноября. С проблемой столкнулось большое количество россиян из Республики Тыва, Калининградской области, Приморского края, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4 А правда ли, что в России ограничили доступ к WhatsApp*? «Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – рассказали в надзорной службе. Да. 13 августа 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджере , а 22 октября – работу приложения в целом . В РКН пояснили, что это нужно для борьбы с мошенниками и вербовщиками – через эти платформы россиян часто обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.