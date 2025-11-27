Могут ли в России заблокировать WhatsApp* и где общаться, если это произойдет?
Возможную блокировку мессенджера активно обсуждают после массового сбоя
27 ноября 2025, 17:50, ИА Амител
В Сети массово обсуждают вероятность блокировки мессенджера WhatsApp* в России. Поводом стали многочисленные жалобы пользователей на медленную работу приложения, а также высказывание депутата Госдумы Артема Кирьянова, который назвал запрет на работу сервиса "делом времени".
О том, могут ли заблокировать WhatsApp* на самом деле и чем его можно заменить в таком случае, – в материале amic.ru.
Будут ли в России блокировать WhatsApp*?
«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал депутат в своем Telegram-канале.
Почему в России вообще говорят о блокировке WhatsApp*?
А правда ли, что в России ограничили доступ к WhatsApp*?
«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – рассказали в надзорной службе.
Где можно общаться, если WhatsApp* все-таки заблокируют?
Отправлять текстовые и голосовые сообщения, изображения и видео можно в следующих популярных приложениях:
- Telegram;
- Max;
- "ВКонтакте";
- "Одноклассники".
Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список", который составило Минцифры РФ. Это значит, что приложения могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников.
Напомним, что официально о блокировке мессенджера пока никто не заявлял.
18:27:19 27-11-2025
Они уже тени своей боятся
19:32:03 27-11-2025
Гость (18:27:19 27-11-2025) Они уже тени своей боятся ... Естественно! Уже активно муссирут, что якобы кого там из правительства прослушали через wa, и слили ми-6. Уже всем очевидно, что блокировка- дело времени.
19:44:07 27-11-2025
Гость (19:32:03 27-11-2025) Уже активно муссирут, что якобы кого там из правительства прослушали через wa, и слили ми-6.
Тогда проще правительство посадить на кнопочные телефоны однако. Для МИ-6, мой треп с соседом у кого самогон вкуснее вряд ли будет интересен. Ну или пусть приезжают с кэшем инвалютным. С десантурой познакомлю. Бить их никто не будет. Если здоровья хватит, то до ЛондОна мэй би и доберутся. Но голова у них болеть будет, в стиле чтож я вчера не сдох.)))
20:41:43 27-11-2025
Гость (19:44:07 27-11-2025) Тогда проще правительство посадить на кнопочные телефоны... После того как на СВО показала, что один пехотинец заменяет двух десантников- пугать ими не надо.
10:47:54 28-11-2025
гость-гостю (20:41:43 27-11-2025) После того как на СВО показала, что один пехотинец заменяе...
Не двух десантников, а два батальона
18:55:53 27-11-2025
Мне вот интересно, почему депутат Госдумы оставил пост с вражеского гаджета в своем Telegram-канале, а не в МАХ-канале с отечественного устройства? Telegram, как и WhatsApp*, ограничивается РОСКОМНАДЗОРОМ.
10:27:57 28-11-2025
Гость (18:55:53 27-11-2025) Мне вот интересно, почему депутат Госдумы оставил пост с вра... Хорошего вы мнения о нашем РКН, интересно только каким образом?, смешно....
20:47:27 27-11-2025
Тьма мессенджеров на свете.
06:32:02 28-11-2025
Олег (20:47:27 27-11-2025) Тьма мессенджеров на свете.... Олег, а ещё почта есть, телеграф можно оживить. Мессенджеров тьма, но, вацап, однозначно, самый удобный на данный момент.
07:12:33 28-11-2025
Гость (06:32:02 28-11-2025) Олег, а ещё почта есть, телеграф можно оживить. Мессенджеров... Вы не узбек
13:11:37 28-11-2025
так РКН сами блокирую приложение - потом говорят о массовых сбоях, потом говорят - отключить!
Людей за дураков держат
00:54:10 29-11-2025
Олег (20:47:27 27-11-2025) Тьма мессенджеров на свете.... Зачем нам другие мессенджеры ? У нас есть свои группы в ватсапе . нам теперь терять свои группы из за блокировки ватсапа ? Хотя бы об этом подумали кто эти законы пишет . Макс приложение российское . а конфиденциальности данных людей никакой . то есть получается в ватсапе утечка данных у 2 , 5 млрд пользователей . это противозаконно . а в Максе у всех утечка данных будет то есть это нормально !. Если даже в Максе предлагали ввести подпись электронной подписью документы в приложении . это разве норма? Потом кто то взломает все и будет нашей подписью подписывать и оформлять кредиты на нас без нашего ведома . это перебор убирать ватсап и телеграмм
00:58:10 29-11-2025
Зимняя вишня (13:11:37 28-11-2025) так РКН сами блокирую приложение - потом говорят о массовых... Конечно. Сами блокают нам инет потом говорят жалуются на ватсап. . мы не на ватсап жалуется а на то что при глушении не грузят файлы . если бы они нам не обрубали инет то все бы нормально было. Перекрывают нам кислород во всем