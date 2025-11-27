НОВОСТИОбщество

Могут ли в России заблокировать WhatsApp* и где общаться, если это произойдет?

Возможную блокировку мессенджера активно обсуждают после массового сбоя

27 ноября 2025, 17:50, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru
Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

В Сети массово обсуждают вероятность блокировки мессенджера WhatsApp* в России. Поводом стали многочисленные жалобы пользователей на медленную работу приложения, а также высказывание депутата Госдумы Артема Кирьянова, который назвал запрет на работу сервиса "делом времени".

О том, могут ли заблокировать WhatsApp* на самом деле и чем его можно заменить в таком случае, – в материале amic.ru.

1

Будут ли в России блокировать WhatsApp*?

Ни Роскомнадзор, ни другие ведомства не делали официальных заявлений по этому поводу. О блокировке мессенджера высказался депутат Госдумы Артем Кирьянов, и его слова широко разошлись по Сети. Он заявил, что ограничение работы WhatsApp* – "дело времени", и "любые отговорки компании здесь не имеют значения". По его мнению, на это есть несколько причин: массовые жалобы россиян, утечка данных 3,5 млрд пользователей, а также невыполнение WhatsApp* российских законов.
«На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России. У WhatsApp* было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, но этого сделано не было», – написал депутат в своем Telegram-канале.
2

Почему в России вообще говорят о блокировке WhatsApp*?

Поводом стало огромное количество жалоб на работу приложения. Как отметил Артем Кирьянов, ссылаясь на данные сервиса "Сбой.рф", 25 ноября со сбоями столкнулись 1274 человека. Напомним, что поток жалоб не уменьшился и на следующий день. По данным Downdetector, на работу мессенджера жалуются и 27 ноября. С проблемой столкнулось большое количество россиян из Республики Тыва, Калининградской области, Приморского края, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4

А правда ли, что в России ограничили доступ к WhatsApp*?

Да. 13 августа 2025-го Роскомнадзор ограничил звонки в мессенджере, а 22 октября – работу приложения в целом. В РКН пояснили, что это нужно для борьбы с мошенниками и вербовщиками – через эти платформы россиян часто обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», – рассказали в надзорной службе.

5

Где можно общаться, если WhatsApp* все-таки заблокируют?

Отправлять текстовые и голосовые сообщения, изображения и видео можно в следующих популярных приложениях: 

  • Telegram;
  • Max;
  • "ВКонтакте";
  • "Одноклассники".

Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" входят в "белый список", который составило Минцифры РФ. Это значит, что приложения могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, которые периодически вводят в регионах из-за угрозы атак беспилотников. 

Напомним, что официально о блокировке мессенджера пока никто не заявлял.

Смартфон / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

СМИ: в России ввели ограничения для новых пользователей в Telegram и WhatsApp*

По данным инсайдеров, россияне не получают сообщения и голосовые вызовы при регистрации
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

18:27:19 27-11-2025

Они уже тени своей боятся

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:03 27-11-2025

Гость (18:27:19 27-11-2025) Они уже тени своей боятся ... Естественно! Уже активно муссирут, что якобы кого там из правительства прослушали через wa, и слили ми-6. Уже всем очевидно, что блокировка- дело времени.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:44:07 27-11-2025

Гость (19:32:03 27-11-2025) Уже активно муссирут, что якобы кого там из правительства прослушали через wa, и слили ми-6.
Тогда проще правительство посадить на кнопочные телефоны однако. Для МИ-6, мой треп с соседом у кого самогон вкуснее вряд ли будет интересен. Ну или пусть приезжают с кэшем инвалютным. С десантурой познакомлю. Бить их никто не будет. Если здоровья хватит, то до ЛондОна мэй би и доберутся. Но голова у них болеть будет, в стиле чтож я вчера не сдох.)))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость-гостю

20:41:43 27-11-2025

Гость (19:44:07 27-11-2025) Тогда проще правительство посадить на кнопочные телефоны... После того как на СВО показала, что один пехотинец заменяет двух десантников- пугать ими не надо.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:54 28-11-2025

гость-гостю (20:41:43 27-11-2025) После того как на СВО показала, что один пехотинец заменяе...
Не двух десантников, а два батальона

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:53 27-11-2025

Мне вот интересно, почему депутат Госдумы оставил пост с вражеского гаджета в своем Telegram-канале, а не в МАХ-канале с отечественного устройства? Telegram, как и WhatsApp*, ограничивается РОСКОМНАДЗОРОМ.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:57 28-11-2025

Гость (18:55:53 27-11-2025) Мне вот интересно, почему депутат Госдумы оставил пост с вра... Хорошего вы мнения о нашем РКН, интересно только каким образом?, смешно....

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

20:47:27 27-11-2025

Тьма мессенджеров на свете.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:32:02 28-11-2025

Олег (20:47:27 27-11-2025) Тьма мессенджеров на свете.... Олег, а ещё почта есть, телеграф можно оживить. Мессенджеров тьма, но, вацап, однозначно, самый удобный на данный момент.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:33 28-11-2025

Гость (06:32:02 28-11-2025) Олег, а ещё почта есть, телеграф можно оживить. Мессенджеров... Вы не узбек

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Зимняя вишня

13:11:37 28-11-2025

так РКН сами блокирую приложение - потом говорят о массовых сбоях, потом говорят - отключить!
Людей за дураков держат

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:54:10 29-11-2025

Олег (20:47:27 27-11-2025) Тьма мессенджеров на свете.... Зачем нам другие мессенджеры ? У нас есть свои группы в ватсапе . нам теперь терять свои группы из за блокировки ватсапа ? Хотя бы об этом подумали кто эти законы пишет . Макс приложение российское . а конфиденциальности данных людей никакой . то есть получается в ватсапе утечка данных у 2 , 5 млрд пользователей . это противозаконно . а в Максе у всех утечка данных будет то есть это нормально !. Если даже в Максе предлагали ввести подпись электронной подписью документы в приложении . это разве норма? Потом кто то взломает все и будет нашей подписью подписывать и оформлять кредиты на нас без нашего ведома . это перебор убирать ватсап и телеграмм

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:10 29-11-2025

Зимняя вишня (13:11:37 28-11-2025) так РКН сами блокирую приложение - потом говорят о массовых... Конечно. Сами блокают нам инет потом говорят жалуются на ватсап. . мы не на ватсап жалуется а на то что при глушении не грузят файлы . если бы они нам не обрубали инет то все бы нормально было. Перекрывают нам кислород во всем

  -1 Нравится
Ответить
