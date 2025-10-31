СМИ: в России ввели ограничения для новых пользователей в Telegram и WhatsApp*
По данным инсайдеров, россияне не получают сообщения и голосовые вызовы при регистрации
31 октября 2025, 07:55, ИА Амител
В России вводят ограничения на регистрацию в мессенджерах Telegram и WhatsApp*, говорят источники. Сообщается, что новым пользователям не поступают сообщения и звонки, необходимые для авторизации. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал "Код Дурова" и инсайдеров в сфере информационной безопасности.
По данным "Кода Дурова", от российских операторов якобы потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям. Эту информацию РБК подтвердил собственный источник.
Известно, что сообщения продолжают приходить, но не на все российские номера. Например, абоненты операторов "Мегафон" и МТС получают СМС при авторизации, а пользователи "Билайна" – нет.
Официальных комментариев от Роскомнадзора по этому поводу пока нет.
Напомним, 13 августа в России частично ограничили голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. Такие меры объясняли борьбой с мошенническими схемами. Тогда в компании заявили, что активно борются с вредоносным использованием платформы, а представители WhatsApp* пообещали сохранить для пользователей в России доступ к защищенному сквозным шифрованием общению. В Минцифры подчеркнули, что обе платформы не соблюдают требования российского законодательства.
*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России
08:32:35 31-10-2025
А еще говорят с ЛГБТ борятся...
08:44:46 31-10-2025
Ну теперь заживём
08:59:04 31-10-2025
Ну наконец то, давайте теперь интернет мобильный выключайте совсем, и смс по 200р за штуку, а лучше ставьте таксофоны по городу и на Димитрова переговорный пункт для межгорода!
09:10:25 31-10-2025
Переходите на imo. Там все. Дюша, Стас, Гена, Турбо...
15:00:15 31-10-2025
Гость (09:10:25 31-10-2025) Переходите на imo. Там все. Дюша, Стас, Гена, Турбо...... Скачал на комп, попробовал. ввел номер, жмякнул "Agree and Continue" - а в ответ лишь красненькими буквами "Unable to connect"
Тобишь облом.
09:11:59 31-10-2025
все что эти могут это запрещать, повышать и штрафовать.
помню еще лет двадцать назад тех, кто говорил, что так и будет.
но в хоре ура-патриотического угара, углеводоротистой обжираловки и кредитного потребительства. эти голоса никто не слушал.
09:37:32 31-10-2025
Гость (09:11:59 31-10-2025) все что эти могут это запрещать, повышать и штрафовать.... Да и сейчас вполне себе объясняют, что Макс и Жигули ни чуть не хуже вражеских аналогов
09:22:57 31-10-2025
Он нам нафиг не нужон интырнет Ваш (с)
09:38:43 31-10-2025
Пацифист (09:22:57 31-10-2025) Он нам нафиг не нужон интырнет Ваш (с)... Конечно не нужен. Особенно после того, как у нас полжизни стало проходить там - к врачу только через Госуслуги, кассы в магазине только с передачей данных в налоговую, банк в основном через приложение, дневник в школе электронный, занятия со студентами по удаленке и т.д.) А вот теперь самое то отрубить интернет, ибо это вражеское изобретение и нефиг тут)
09:35:27 31-10-2025
Пора переходить обратно на проводной телефон, пока нет очередей на установку. 😎☎
16:09:01 31-10-2025
Сергей (09:35:27 31-10-2025) Пора переходить обратно на проводной телефон, пока нет очере... а я и не снимала. у меня умный дом на этом проводе частично - с мвд связь охранной стистемы и с вневед. охраной и пр.
10:25:50 31-10-2025
Идиотизм
11:34:46 31-10-2025
Интересно, то что у интырнета есть не только два конца (как у палки) - хорошо и плохо, но и ещё куча нюансов.. например, великолепная возможность манипулировать людьми! (А они это любят)
14:57:35 31-10-2025
Билайн все больше разочаровывает. Вообще все блокировки любые, как и ростелекомпозорный сразу внедряет, явно организация не отстаивает права своих клиентов, а наоборот.
В начале года уже были мысли уйти от билайна, похоже всетаки нужно уходить.