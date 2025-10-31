НОВОСТИОбщество

СМИ: в России ввели ограничения для новых пользователей в Telegram и WhatsApp*

По данным инсайдеров, россияне не получают сообщения и голосовые вызовы при регистрации

31 октября 2025, 07:55, ИА Амител

Смартфон / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Смартфон / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России вводят ограничения на регистрацию в мессенджерах Telegram и WhatsApp*, говорят источники. Сообщается, что новым пользователям не поступают сообщения и звонки, необходимые для авторизации. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал "Код Дурова" и инсайдеров в сфере информационной безопасности.

По данным "Кода Дурова", от российских операторов якобы потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям. Эту информацию РБК подтвердил собственный источник.

Известно, что сообщения продолжают приходить, но не на все российские номера. Например, абоненты операторов "Мегафон" и МТС получают СМС при авторизации, а пользователи "Билайна" – нет.

Официальных комментариев от Роскомнадзора по этому поводу пока нет.

Напомним, 13 августа в России частично ограничили голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. Такие меры объясняли борьбой с мошенническими схемами. Тогда в компании заявили, что активно борются с вредоносным использованием платформы, а представители WhatsApp* пообещали сохранить для пользователей в России доступ к защищенному сквозным шифрованием общению. В Минцифры подчеркнули, что обе платформы не соблюдают требования российского законодательства.

*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор заявил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Мера принята для борьбы с активностью преступников
НОВОСТИОбщество
Россия мессенджеры

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

08:32:35 31-10-2025

А еще говорят с ЛГБТ борятся...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:46 31-10-2025

Ну теперь заживём

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

08:59:04 31-10-2025

Ну наконец то, давайте теперь интернет мобильный выключайте совсем, и смс по 200р за штуку, а лучше ставьте таксофоны по городу и на Димитрова переговорный пункт для межгорода!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:25 31-10-2025

Переходите на imo. Там все. Дюша, Стас, Гена, Турбо...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:15 31-10-2025

Гость (09:10:25 31-10-2025) Переходите на imo. Там все. Дюша, Стас, Гена, Турбо...... Скачал на комп, попробовал. ввел номер, жмякнул "Agree and Continue" - а в ответ лишь красненькими буквами "Unable to connect"
Тобишь облом.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:59 31-10-2025

все что эти могут это запрещать, повышать и штрафовать.
помню еще лет двадцать назад тех, кто говорил, что так и будет.
но в хоре ура-патриотического угара, углеводоротистой обжираловки и кредитного потребительства. эти голоса никто не слушал.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:32 31-10-2025

Гость (09:11:59 31-10-2025) все что эти могут это запрещать, повышать и штрафовать.... Да и сейчас вполне себе объясняют, что Макс и Жигули ни чуть не хуже вражеских аналогов

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пацифист

09:22:57 31-10-2025

Он нам нафиг не нужон интырнет Ваш (с)

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:43 31-10-2025

Пацифист (09:22:57 31-10-2025) Он нам нафиг не нужон интырнет Ваш (с)... Конечно не нужен. Особенно после того, как у нас полжизни стало проходить там - к врачу только через Госуслуги, кассы в магазине только с передачей данных в налоговую, банк в основном через приложение, дневник в школе электронный, занятия со студентами по удаленке и т.д.) А вот теперь самое то отрубить интернет, ибо это вражеское изобретение и нефиг тут)

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

09:35:27 31-10-2025

Пора переходить обратно на проводной телефон, пока нет очередей на установку. 😎☎

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:01 31-10-2025

Сергей (09:35:27 31-10-2025) Пора переходить обратно на проводной телефон, пока нет очере... а я и не снимала. у меня умный дом на этом проводе частично - с мвд связь охранной стистемы и с вневед. охраной и пр.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:50 31-10-2025

Идиотизм

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

11:34:46 31-10-2025

Интересно, то что у интырнета есть не только два конца (как у палки) - хорошо и плохо, но и ещё куча нюансов.. например, великолепная возможность манипулировать людьми! (А они это любят)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:35 31-10-2025

Билайн все больше разочаровывает. Вообще все блокировки любые, как и ростелекомпозорный сразу внедряет, явно организация не отстаивает права своих клиентов, а наоборот.
В начале года уже были мысли уйти от билайна, похоже всетаки нужно уходить.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров