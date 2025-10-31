По данным инсайдеров, россияне не получают сообщения и голосовые вызовы при регистрации

31 октября 2025, 07:55, ИА Амител

Смартфон / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России вводят ограничения на регистрацию в мессенджерах Telegram и WhatsApp*, говорят источники. Сообщается, что новым пользователям не поступают сообщения и звонки, необходимые для авторизации. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграм-канал "Код Дурова" и инсайдеров в сфере информационной безопасности.

По данным "Кода Дурова", от российских операторов якобы потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям. Эту информацию РБК подтвердил собственный источник.

Известно, что сообщения продолжают приходить, но не на все российские номера. Например, абоненты операторов "Мегафон" и МТС получают СМС при авторизации, а пользователи "Билайна" – нет.

Официальных комментариев от Роскомнадзора по этому поводу пока нет.

Напомним, 13 августа в России частично ограничили голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. Такие меры объясняли борьбой с мошенническими схемами. Тогда в компании заявили, что активно борются с вредоносным использованием платформы, а представители WhatsApp* пообещали сохранить для пользователей в России доступ к защищенному сквозным шифрованием общению. В Минцифры подчеркнули, что обе платформы не соблюдают требования российского законодательства.

*Принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России