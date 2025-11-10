Мокрый снег, до +3. О погоде в Барнауле 10 ноября
Порывы ветра могут достигать 22 м/с
10 ноября 2025, 06:00, ИА Амител
10 ноября в Барнауле ожидается мокрый снег, плюсовые температуры и порывистый ветер. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Днем воздух прогреется до +1...+3 градусов. На дорогах возможна гололедица.
Ветер подует в юго-западном направлении со скоростью 9–14 м/с, порывы достигнут 17–22 м/с.
В Алтайском крае столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. По данным синоптиков, в регионе выпадут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможны метели и гололедные явления, а также сильная гололедица.
Юго-западный ветер подует со скоростью 9–14 м/с. Местами порывы достигнут 17–22 м/с, а по юго-востоку усилятся до 25 м/с и более.
Комментарии 0