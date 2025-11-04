Мокрый снег и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 4 ноября

Местами похолодает до -1 градуса

04 ноября 2025, 06:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

4 ноября в Алтайском крае ожидается мокрый снег, порывистый ветер и заморозки. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, местами до -1 градуса.

На большей части территории выпадут осадки в виде мокрого снега, снега и дождя.

Ветер подует в северо-восточном направлении со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.