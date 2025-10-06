Мокрый снег. О погоде в Барнауле 6 октября

В этот день в краевой столице пройдет мокрый снег

06 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Первый снег в Барнауле / Фото: amic.ru

От -2 до +8 градусов ожидается в Алтайском крае 6 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. В конце дня небольшой мокрый снег. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4–9 м/с.