Мокрый снег. О погоде в Барнауле 6 октября
В этот день в краевой столице пройдет мокрый снег
06 октября 2025, 06:00, ИА Амител
Первый снег в Барнауле / Фото: amic.ru
От -2 до +8 градусов ожидается в Алтайском крае 6 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +1 до +3 градусов. В конце дня небольшой мокрый снег. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 4–9 м/с.
