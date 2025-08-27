Молиться за учителей будут перед 1 сентября в российском городе

Чтобы благословить педагогов на весь учебный год

27 августа 2025, 15:37, ИА Амител

Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Пензе в субботу, 30 августа, накануне Дня знаний, состоится молебен об учителях, сообщает PenzaInform в своем Telegram-канале.

Молебен перед началом учебного года проведут в Спасском соборе.

«Служба приурочена ко Дню знаний и будет посвящена благословению учителей на предстоящий учебный год», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные богослужения в Пензе проходят ежегодно и считаются устоявшейся традицией.

