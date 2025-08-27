Молиться за учителей будут перед 1 сентября в российском городе
Чтобы благословить педагогов на весь учебный год
27 августа 2025, 15:37, ИА Амител
Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Пензе в субботу, 30 августа, накануне Дня знаний, состоится молебен об учителях, сообщает PenzaInform в своем Telegram-канале.
Молебен перед началом учебного года проведут в Спасском соборе.
«Служба приурочена ко Дню знаний и будет посвящена благословению учителей на предстоящий учебный год», – говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные богослужения в Пензе проходят ежегодно и считаются устоявшейся традицией.
Ранее в Госдуме предложили защитить педагогов от увольнений за личные публикации в интернете.
15:43:07 27-08-2025
А молиться за учителя биологии это разве не грех?
15:46:16 27-08-2025
мрачновато
15:53:39 27-08-2025
потемнело то как
15:55:15 27-08-2025
Отделите уже церковь от государства не просто документами, а трёхметровым забором, сверху электричество, и на той стороне заглушите любую связь, им молитв достаточно для коммуникации.
16:05:34 27-08-2025
Скрепно
18:57:14 27-08-2025
Молиться, это хорошо. Но лучше бы учителям подняли зарплату в 2 раза. Очень мощные эмоциональные и физические нагрузки.
11:27:17 28-08-2025
Горожанин. (18:57:14 27-08-2025) Молиться, это хорошо. Но лучше бы учителям подняли зарплату ... Уже все. Средства на повышение зарплаты ушли в РПЦ на молитвы.
22:32:30 27-08-2025
За меня никто не желает помолится, уборщица подъездов и туалетов, реально
10:05:48 28-08-2025
Гость (22:32:30 27-08-2025) За меня никто не желает помолится, уборщица подъездов и туал... я могу. незадорого
07:29:43 28-08-2025
Молиться за то, чтобы последние не разбежались? Нормальные давно уже ушли из школ. Осталось то, что осталось.
10:15:52 28-08-2025
Гость (07:29:43 28-08-2025) Молиться за то, чтобы последние не разбежались? Нормальные д... Вы не совсем правы, согласен,перспективные, молодые не только ушли, но и уехали к лучшей жизни,а пред, и пенсы еще работают. Но их очень мало. Да и политика руководства- гороно, крайоно... тоже ведет гнилую политику. Лишь бы их не трогали.
09:47:49 28-08-2025
Уж молились бы за увеличение окладов. Лицемеры.
13:44:29 28-08-2025
Какой-то оксюморон.
Хотя в принципе, за последние годы за кого только РПЦ не молились и не освящали: учителя, врачи, космические ракеты, боеголовки, опасные перекрестки, участники СВО, мессендер МАХ... Глядя вокруг, можно подумать нескрепную мысль, что не особо-то молитвы помогают