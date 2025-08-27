НОВОСТИНаука и образование

Молиться за учителей будут перед 1 сентября в российском городе

Чтобы благословить педагогов на весь учебный год

27 августа 2025, 15:37, ИА Амител

Педагог в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Пензе в субботу, 30 августа, накануне Дня знаний, состоится молебен об учителях, сообщает PenzaInform в своем Telegram-канале.

Молебен перед началом учебного года проведут в Спасском соборе. 

«Служба приурочена ко Дню знаний и будет посвящена благословению учителей на предстоящий учебный год», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные богослужения в Пензе проходят ежегодно и считаются устоявшейся традицией.

Ранее в Госдуме предложили защитить педагогов от увольнений за личные публикации в интернете.

"Ситуация критическая". Эксперт оценил волнения Матвиенко из-за низких зарплат педагогов

Глава профсоюза "Учитель" заявил amic.ru, что у педагогов адская работа с множеством конфликтов и бумажной волокитой
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

15:43:07 27-08-2025

А молиться за учителя биологии это разве не грех?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:16 27-08-2025

мрачновато

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:39 27-08-2025

потемнело то как

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:15 27-08-2025

Отделите уже церковь от государства не просто документами, а трёхметровым забором, сверху электричество, и на той стороне заглушите любую связь, им молитв достаточно для коммуникации.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:34 27-08-2025

Скрепно

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

18:57:14 27-08-2025

Молиться, это хорошо. Но лучше бы учителям подняли зарплату в 2 раза. Очень мощные эмоциональные и физические нагрузки.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:17 28-08-2025

Горожанин. (18:57:14 27-08-2025) Молиться, это хорошо. Но лучше бы учителям подняли зарплату ... Уже все. Средства на повышение зарплаты ушли в РПЦ на молитвы.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:30 27-08-2025

За меня никто не желает помолится, уборщица подъездов и туалетов, реально

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:05:48 28-08-2025

Гость (22:32:30 27-08-2025) За меня никто не желает помолится, уборщица подъездов и туал... я могу. незадорого

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:29:43 28-08-2025

Молиться за то, чтобы последние не разбежались? Нормальные давно уже ушли из школ. Осталось то, что осталось.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:52 28-08-2025

Гость (07:29:43 28-08-2025) Молиться за то, чтобы последние не разбежались? Нормальные д... Вы не совсем правы, согласен,перспективные, молодые не только ушли, но и уехали к лучшей жизни,а пред, и пенсы еще работают. Но их очень мало. Да и политика руководства- гороно, крайоно... тоже ведет гнилую политику. Лишь бы их не трогали.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:49 28-08-2025

Уж молились бы за увеличение окладов. Лицемеры.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:29 28-08-2025

Какой-то оксюморон.

Хотя в принципе, за последние годы за кого только РПЦ не молились и не освящали: учителя, врачи, космические ракеты, боеголовки, опасные перекрестки, участники СВО, мессендер МАХ... Глядя вокруг, можно подумать нескрепную мысль, что не особо-то молитвы помогают

  0 Нравится
Ответить
