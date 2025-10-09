Молодежь в России все чаще мечтает покинуть родные города
Оставаться на родной земле планируют в основном жители Москвы и Петербурга
09 октября 2025, 17:05, ИА Амител
Согласно результатам социологического исследования, проведенного консалтинговой фирмой "Яков и партнеры", стремление к лучшей жизни посредством смены места жительства характерно для значительной части российской молодежи. Примерно каждый четвертый молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает переезд в другой город ради трудоустройства, пишут "Ведомости".
Среди респондентов в возрастной группе 25–34 года доля желающих покинуть родные края составляет 22%. Важно отметить, что намерения остаться или уехать тесно связаны с наличием рабочих мест и карьерными возможностями.
В наименьшей степени к переезду склонны жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, тогда как жители небольших населенных пунктов проявляют большую готовность к миграции. Однако различия между регионами не столь существенны: более 70% россиян в разных областях страны предпочли бы остаться жить там, где родились. В экономически благополучных регионах доля тех, кто не хочет уезжать, достигает 78%, а в менее процветающих – 75%.
17:59:18 09-10-2025
Интересные такие. Конечно, зачем Москвичам переезжать куда то, у них там все есть, работа, зарплата достойная, всякие улучшения. А у нас тут ловить нечего. Поэтому естественно молодежь из глубинки едет в Москву, Питер.
09:51:26 10-10-2025
Гость (17:59:18 09-10-2025) Интересные такие. Конечно, зачем Москвичам переезжать куда т...
Это одно, но есть другое дно - у нас ничего не проводится. Будто и не Россия вовсе. Например, чемпионат мира по футболу - могли хотя бы Новосибирск одним из городов сделать. Но нет. Ни одного города в Сибири.
17:59:39 09-10-2025
Другую планету надо искать.
20:09:46 09-10-2025
Это- умная молодёжь! Удачи вам!
23:30:14 09-10-2025
Ируся (20:09:46 09-10-2025) Это- умная молодёжь! Удачи вам!... Удачи жить в студии в Мурино в кабалетеку с собакой в обнимку без детей
11:05:42 10-10-2025
л (23:30:14 09-10-2025) Удачи жить в студии в Мурино в кабалетеку с собакой в обнимк... И? А в Барнауле молодежь как будто в собственной трешке живет.
10:53:43 10-10-2025
Ируся (20:09:46 09-10-2025) Это- умная молодёжь! Удачи вам!...
В чужом месте всегда хорошо и постоянно удача ))
20:21:12 09-10-2025
Мечтать не вредно..
23:43:58 09-10-2025
Вот если бы москвичи хотели уехать в Барнаул, тогда это была бы новость!
11:02:54 10-10-2025
К кого есть малейшая возможность, уезжают. Выбора то у них нет.