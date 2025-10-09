Молодежь в России все чаще мечтает покинуть родные города

Оставаться на родной земле планируют в основном жители Москвы и Петербурга

Согласно результатам социологического исследования, проведенного консалтинговой фирмой "Яков и партнеры", стремление к лучшей жизни посредством смены места жительства характерно для значительной части российской молодежи. Примерно каждый четвертый молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает переезд в другой город ради трудоустройства, пишут "Ведомости".

Среди респондентов в возрастной группе 25–34 года доля желающих покинуть родные края составляет 22%. Важно отметить, что намерения остаться или уехать тесно связаны с наличием рабочих мест и карьерными возможностями.

В наименьшей степени к переезду склонны жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, тогда как жители небольших населенных пунктов проявляют большую готовность к миграции. Однако различия между регионами не столь существенны: более 70% россиян в разных областях страны предпочли бы остаться жить там, где родились. В экономически благополучных регионах доля тех, кто не хочет уезжать, достигает 78%, а в менее процветающих – 75%.