Молодежь в России все чаще мечтает покинуть родные города

Оставаться на родной земле планируют в основном жители Москвы и Петербурга

09 октября 2025, 17:05, ИА Амител

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Согласно результатам социологического исследования, проведенного консалтинговой фирмой "Яков и партнеры", стремление к лучшей жизни посредством смены места жительства характерно для значительной части российской молодежи. Примерно каждый четвертый молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет рассматривает переезд в другой город ради трудоустройства, пишут "Ведомости".

Среди респондентов в возрастной группе 25–34 года доля желающих покинуть родные края составляет 22%. Важно отметить, что намерения остаться или уехать тесно связаны с наличием рабочих мест и карьерными возможностями.

В наименьшей степени к переезду склонны жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, тогда как жители небольших населенных пунктов проявляют большую готовность к миграции. Однако различия между регионами не столь существенны: более 70% россиян в разных областях страны предпочли бы остаться жить там, где родились. В экономически благополучных регионах доля тех, кто не хочет уезжать, достигает 78%, а в менее процветающих – 75%.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

17:59:18 09-10-2025

Интересные такие. Конечно, зачем Москвичам переезжать куда то, у них там все есть, работа, зарплата достойная, всякие улучшения. А у нас тут ловить нечего. Поэтому естественно молодежь из глубинки едет в Москву, Питер.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:26 10-10-2025

Гость (17:59:18 09-10-2025) Интересные такие. Конечно, зачем Москвичам переезжать куда т...
Это одно, но есть другое дно - у нас ничего не проводится. Будто и не Россия вовсе. Например, чемпионат мира по футболу - могли хотя бы Новосибирск одним из городов сделать. Но нет. Ни одного города в Сибири.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:39 09-10-2025

Другую планету надо искать.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ируся

20:09:46 09-10-2025

Это- умная молодёжь! Удачи вам!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
л

23:30:14 09-10-2025

Ируся (20:09:46 09-10-2025) Это- умная молодёжь! Удачи вам!... Удачи жить в студии в Мурино в кабалетеку с собакой в обнимку без детей

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:42 10-10-2025

л (23:30:14 09-10-2025) Удачи жить в студии в Мурино в кабалетеку с собакой в обнимк... И? А в Барнауле молодежь как будто в собственной трешке живет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:43 10-10-2025

Ируся (20:09:46 09-10-2025) Это- умная молодёжь! Удачи вам!...
В чужом месте всегда хорошо и постоянно удача ))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:12 09-10-2025

Мечтать не вредно..

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:58 09-10-2025

Вот если бы москвичи хотели уехать в Барнаул, тогда это была бы новость!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:54 10-10-2025

К кого есть малейшая возможность, уезжают. Выбора то у них нет.

  -3 Нравится
Ответить
