Монументальное панно обнаружили во время ремонта в барнаульском "Доме под шпилем"

Изображение скрывалось под облицовкой

02 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru
Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

В барнаульском "Доме под шпилем" в одном из помещений во время ремонта рабочие обнаружили рельефную композицию советских времен, пишет "Атмосфера".

«Барнаул – центр края», – написано на панно.

На композиции изображены несколько знаковых для города зданий, например, Дворец спорта и театр драмы.

Панно скрывалось под облицовкой / Фото: "Атмосфера"

Изначально в "Доме под шпилем" находился гастроном, который занимал весь первый этаж. Затем площадь разделили и внутри здания разместились несколько различных магазинов.

Как отмечает издание, панно обнаружили в той части здания, где располагался магазин освещения "Орион", который съехал в 2024 году. Вскоре там откроют офис ВТБ.

Ранее в Барнауле при реставрации обнаружили замурованные двери богадельни Пуртова.

Здание Богадельни купца Пуртова в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 6


Гостья из прошлого

13:07:17 02-10-2025

Я его помню. Жаль если опять закроют.

  


Гость

13:53:28 02-10-2025

Гостья из прошлого (13:07:17 02-10-2025) Я его помню. Жаль если опять закроют. ... снимут и перенесут в музей. Ии оставят в офисе ВТБ, там оччень толковые дизайнеры и пиарщики, поймут ценность панно. Оно станет фишкой офиса и может привлечь дополнительных клиентов

  


Гость

14:15:12 02-10-2025

Гостья из прошлого (13:07:17 02-10-2025) Я его помню. Жаль если опять закроют. ... Это что за отдел? Рыбный?

  


ППШариков

14:13:00 02-10-2025

Между "мясным" и "вино-водочным" отделами это панно было.

  


Гость

16:12:03 02-10-2025

Как же здорово,что когда-то решили просто зашить это панно, а не сбивать. Скорее всего, умышленно. Спасибо тебе, неизвестный строитель, прораб или собственник

  


Гость

10:44:17 04-10-2025

Тепло и душевно смотрится. Дворец спорта в том виде просто пушка, как было не понять? Прости нас, Барнаул.

  

