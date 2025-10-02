Монументальное панно обнаружили во время ремонта в барнаульском "Доме под шпилем"

Изображение скрывалось под облицовкой

02 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Дом под шпилем в Барнауле / Фото: amic.ru

В барнаульском "Доме под шпилем" в одном из помещений во время ремонта рабочие обнаружили рельефную композицию советских времен, пишет "Атмосфера".

«Барнаул – центр края», – написано на панно.

На композиции изображены несколько знаковых для города зданий, например, Дворец спорта и театр драмы.

Панно скрывалось под облицовкой / Фото: "Атмосфера"

Изначально в "Доме под шпилем" находился гастроном, который занимал весь первый этаж. Затем площадь разделили и внутри здания разместились несколько различных магазинов.

Как отмечает издание, панно обнаружили в той части здания, где располагался магазин освещения "Орион", который съехал в 2024 году. Вскоре там откроют офис ВТБ.

