Монументальное панно обнаружили во время ремонта в барнаульском "Доме под шпилем"
Изображение скрывалось под облицовкой
02 октября 2025, 13:00, ИА Амител
В барнаульском "Доме под шпилем" в одном из помещений во время ремонта рабочие обнаружили рельефную композицию советских времен, пишет "Атмосфера".
«Барнаул – центр края», – написано на панно.
На композиции изображены несколько знаковых для города зданий, например, Дворец спорта и театр драмы.
Изначально в "Доме под шпилем" находился гастроном, который занимал весь первый этаж. Затем площадь разделили и внутри здания разместились несколько различных магазинов.
Как отмечает издание, панно обнаружили в той части здания, где располагался магазин освещения "Орион", который съехал в 2024 году. Вскоре там откроют офис ВТБ.
Ранее в Барнауле при реставрации обнаружили замурованные двери богадельни Пуртова.
Я его помню. Жаль если опять закроют.
13:53:28 02-10-2025
Гостья из прошлого (13:07:17 02-10-2025) Я его помню. Жаль если опять закроют. ... снимут и перенесут в музей. Ии оставят в офисе ВТБ, там оччень толковые дизайнеры и пиарщики, поймут ценность панно. Оно станет фишкой офиса и может привлечь дополнительных клиентов
14:15:12 02-10-2025
Гостья из прошлого (13:07:17 02-10-2025) Я его помню. Жаль если опять закроют. ... Это что за отдел? Рыбный?
14:13:00 02-10-2025
Между "мясным" и "вино-водочным" отделами это панно было.
16:12:03 02-10-2025
Как же здорово,что когда-то решили просто зашить это панно, а не сбивать. Скорее всего, умышленно. Спасибо тебе, неизвестный строитель, прораб или собственник
10:44:17 04-10-2025
Тепло и душевно смотрится. Дворец спорта в том виде просто пушка, как было не понять? Прости нас, Барнаул.