Морепродукты и не только. В центре Барнаула открыли ресторан-раковарню "Где раки"

Заведение предлагает множество блюд из раков, улиток, а также классическую кухню

Блюдо ресторана "Где раки" / Фото: Максим Кравченко

Барнаул продолжает радовать новыми гастрономическими открытиями – на Комсомольском проспекте, 40, заработал ресторан-раковарня сети "Где раки". Первое заведение предприниматель Евгения Рубцова открыла в августе 2023 года, и оно сразу стало местом притяжения для гурманов. Теперь барнаульцы и гости города могут насладиться деликатесами и в недавно открывшемся пространстве. Оно работает в новой для региона концепции – здесь удачно сочетается уникальное меню с морепродуктами и проверенная, классическая кухня.

Главная изюминка "Где раки" – собственные фермы по выращиванию австралийских красноклешневых раков и съедобных улиток. Это особенные продукты, которые невозможно попробовать ни в одном другом заведении региона.

В меню нового ресторана, как и в первой раковарне, блюда по фирменным рецептам приготовления раков: классическая варка с укропом и лавровым листом, волжская, винная, французская, испанская, в стиле "том-ям", по-азиатски. Каждый рецепт имеет свой характер – от нежного и ароматного до ярко-пряного и экзотического.

Улиток тоже готовят по фирменному рецепту. Продукция поступает с собственной фермы, расположенной в пригороде Барнаула. Здесь по экологически чистой технологии выращиваются улитки видов Helix Aspersa Maxima (Хеликс Асперса Максима) и Helix Aspersa Muller (Хеликс Асперса Мюллер). Производство полностью замкнутое – от разведения до готового деликатеса. Продукция проходит строгий ветеринарный контроль и соответствует требованиям пищевой безопасности.

А еще в "Где раки" подают лангустинов, мидий и осьминогов. Кроме фирменных деликатесов, в ресторане-раковарне представлены и традиционные блюда русской кухни: борщ с говядиной, щучьи котлеты, паста с морепродуктами, свиная рулька к пиву и другие позиции, а также авторские чаи. Все это идеально сочетается с атмосферой уютного ужина или дружеских встреч. Любой гость найдет вкус по душе.

Теперь попробовать необычные блюда можно не только с доставкой, но и в новом ресторане, где каждый визит превращается в маленький праздник вкуса.

Ресторан-раковарня "Где раки"

Барнаул, Комсомольский, 40

Работает с 12:00 до 23:00

Телефон: +7 3852 236-236

Сайт: gde-raki.ru

Вотсапп: wa.me/79640876236

Телеграм-канал: t.me/gderaki22

Доставка: ул. 9-ый Заводской проезд, дом 38, +7 3852 236-236 ООО "Агропродукт"; ОГРН 1112225009082

