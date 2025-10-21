Морепродукты и не только. В центре Барнаула открыли ресторан-раковарню "Где раки"
Заведение предлагает множество блюд из раков, улиток, а также классическую кухню
21 октября 2025
Барнаул продолжает радовать новыми гастрономическими открытиями – на Комсомольском проспекте, 40, заработал ресторан-раковарня сети "Где раки". Первое заведение предприниматель Евгения Рубцова открыла в августе 2023 года, и оно сразу стало местом притяжения для гурманов. Теперь барнаульцы и гости города могут насладиться деликатесами и в недавно открывшемся пространстве. Оно работает в новой для региона концепции – здесь удачно сочетается уникальное меню с морепродуктами и проверенная, классическая кухня.
Главная изюминка "Где раки" – собственные фермы по выращиванию австралийских красноклешневых раков и съедобных улиток. Это особенные продукты, которые невозможно попробовать ни в одном другом заведении региона.
В меню нового ресторана, как и в первой раковарне, блюда по фирменным рецептам приготовления раков: классическая варка с укропом и лавровым листом, волжская, винная, французская, испанская, в стиле "том-ям", по-азиатски. Каждый рецепт имеет свой характер – от нежного и ароматного до ярко-пряного и экзотического.
Улиток тоже готовят по фирменному рецепту. Продукция поступает с собственной фермы, расположенной в пригороде Барнаула. Здесь по экологически чистой технологии выращиваются улитки видов Helix Aspersa Maxima (Хеликс Асперса Максима) и Helix Aspersa Muller (Хеликс Асперса Мюллер). Производство полностью замкнутое – от разведения до готового деликатеса. Продукция проходит строгий ветеринарный контроль и соответствует требованиям пищевой безопасности.
А еще в "Где раки" подают лангустинов, мидий и осьминогов. Кроме фирменных деликатесов, в ресторане-раковарне представлены и традиционные блюда русской кухни: борщ с говядиной, щучьи котлеты, паста с морепродуктами, свиная рулька к пиву и другие позиции, а также авторские чаи. Все это идеально сочетается с атмосферой уютного ужина или дружеских встреч. Любой гость найдет вкус по душе.
Теперь попробовать необычные блюда можно не только с доставкой, но и в новом ресторане, где каждый визит превращается в маленький праздник вкуса.
Ресторан-раковарня "Где раки"
Барнаул, Комсомольский, 40
Работает с 12:00 до 23:00
Телефон: +7 3852 236-236
Сайт: gde-raki.ru
Вотсапп: wa.me/79640876236
Телеграм-канал: t.me/gderaki22
Доставка: ул. 9-ый Заводской проезд, дом 38, +7 3852 236-236 ООО "Агропродукт"; ОГРН 1112225009082
Красиво. Но нет ничего вкуснее раков пойманных в водоеме и сваренных в ведре с укропом и солью под пенный напиток в компании друзей.
11:46:04 21-10-2025
Гость (10:32:07 21-10-2025) Красиво. Но нет ничего вкуснее раков пойманных в водоеме и с... Как ты их ловиш?
12:59:20 21-10-2025
Гость (11:46:04 21-10-2025) Как ты их ловиш?... В тишине и благолепии в единении с природой.
19:38:28 21-10-2025
Гость (11:46:04 21-10-2025) Как ты их ловиш?... Есть анекдот про утонувшую тещу. Кури интернет.
12:40:30 21-10-2025
видимо на 9 заводской потока желающих ехать не наблюдалось. пойдут ли сюда - вопрос!
12:56:31 21-10-2025
Я хз как есть этого рака. В нем только мясо из клешен едят или еще что-то ?
15:15:05 21-10-2025
Гость (12:56:31 21-10-2025) Я хз как есть этого рака. В нем только мясо из клешен едят и... ТАм хвост в основном, клешни - это для эстетов
21:23:25 21-10-2025
Гость (12:56:31 21-10-2025) Я хз как есть этого рака. В нем только мясо из клешен едят и... А я женился удачно - мне жена чистит.