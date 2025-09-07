НОВОСТИПроисшествия

Мощные взрывы прогремели в небе над Краснодарским краем

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод

07 сентября 2025, 08:10, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Краснодарском крае вечером сработала система ПВО, пишет Shot.

Очевидцы сообщают о серии взрывов в пригороде Краснодара, возле Анапы и в Северском районе. По предварительным данным, силы воздушной обороны уничтожали украинские дроны типа "Лютый".

Позже стало известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Северском районе.

Возгорание технологической установки оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Официальные данные об инциденте уточняются.

Avatar Picture
Гость

08:45:55 07-09-2025

- "Предварительно, воздушная оборона уничтожала украинские дроны типа "Лютый" ---- Дроны по себе не опасны, опасны их обломки.

Avatar Picture
Гость

12:14:17 08-09-2025

Печально конечно. Надо полагать, скоро основное население побежит на историческую родину.

