Мощные взрывы прогремели в небе над Краснодарским краем

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод

07 сентября 2025, 08:10, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Краснодарском крае вечером сработала система ПВО, пишет Shot.

Очевидцы сообщают о серии взрывов в пригороде Краснодара, возле Анапы и в Северском районе. По предварительным данным, силы воздушной обороны уничтожали украинские дроны типа "Лютый".

Позже стало известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Северском районе.

Возгорание технологической установки оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Официальные данные об инциденте уточняются.