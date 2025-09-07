Мощные взрывы прогремели в небе над Краснодарским краем
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод
07 сентября 2025, 08:10, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Краснодарском крае вечером сработала система ПВО, пишет Shot.
Очевидцы сообщают о серии взрывов в пригороде Краснодара, возле Анапы и в Северском районе. По предварительным данным, силы воздушной обороны уничтожали украинские дроны типа "Лютый".
Позже стало известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Северском районе.
Возгорание технологической установки оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Официальные данные об инциденте уточняются.
08:45:55 07-09-2025
- "Предварительно, воздушная оборона уничтожала украинские дроны типа "Лютый" ---- Дроны по себе не опасны, опасны их обломки.
12:14:17 08-09-2025
Печально конечно. Надо полагать, скоро основное население побежит на историческую родину.