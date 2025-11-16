Ранее в некоторых регионах похолодало до -35 градусов

16 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

В Сибири 17 ноября ожидается резкое потепление. Столбики термометров поднимутся вверх сразу на 20–25 градусов после зимних холодов, охвативших некоторые регионы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Ранее синоптик говорил, что 15 ноября в Красноярском крае температура упадет на 4–6 градусов ниже нормы – до -35 градусов мороза.

«Уже в понедельник температура там повысится сразу на 20–25 градусов: будет около -4 днем и -10 градусов ночью. Это связано с тем, что воздух начнет поступать вдоль параллели – так называемый зональный поток. На юге Красноярского края и на юге Якутии в понедельник, вторник и среду ожидается очень высокая температура: -5 днем и около -10 градусов в ночные часы», – заявил специалист.

Синоптик отметил, что до 19 ноября морозы разгуляются на Чукотке. Температура опустится на 5–10 градусов ниже нормы и достигнет -30...-35 градусов.

Напомним, в Алтайском крае с 17 по 23 ноября ожидаются погодные качели. Ночные морозы будут сменяться резким потеплением днем. Также в регионе будет идти снег с дождем.