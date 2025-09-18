Мошенники обманули жителя Алтая, который хотел купить иномарку за 4 млн рублей в Сети
Мужчина заплатил всю сумму за машину вместе с пошлинами
18 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
58-летний житель Улаганского района лишился более 4 млн рублей, пытаясь купить внедорожник через интернет. Как сообщили в МВД Республики Алтай, мужчина хотел приобрести Toyota Land Cruiser Prado и нашел подходящее объявление на одном из сайтов.
Продавец уверял, что возьмет на себя оформление документов и доставку автомобиля. Потерпевший подписал договор и перевел свыше 4,1 млн рублей, включая оплату полной стоимости машины и таможенных сборов. По условиям сделки внедорожник должны были привезти в Барнаул в течение двух месяцев, но сроки давно прошли, а автомобиль так и не поступил.
Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленников.
Ранее в Алтайском крае мошенники обманули 34-летнего жителя Рубцовского района, который хотел приобрести автомобиль за 175 тысяч рублей.
08:36:05 18-09-2025
зачем связываться с этими безналами и аналами.
покупать нужно жвую машину, а не ту, которую кто-то, когда-то и от куда-то привезет.
стоишь у машины, отдаешь деньги садишься и уезжаешь - все.
08:48:42 18-09-2025
Гость (08:36:05 18-09-2025) зачем связываться с этими безналами и аналами.покупать н... УАЗ-Патриот?
09:19:44 18-09-2025
Гость (08:36:05 18-09-2025) зачем связываться с этими безналами и аналами.покупать н... Более свежую и беспробежную по другому не купишь.
09:30:35 18-09-2025
Гость (09:19:44 18-09-2025) Более свежую и беспробежную по другому не купишь.... вторичка, или китайский урод с телевизором из кухни на приборке.
других вариантов сейчас нет
09:28:57 18-09-2025
Гость (08:36:05 18-09-2025) зачем связываться с этими безналами и аналами.покупать н... А потом начинается, машина по доверке, доверка на таджике, пошлина не плочена, номера перебиты.
Кстати у кого нынче можно япошку заказать с Японского аукциона? Какие конторы нормальные в Барнауле?