Мошенники обманули жителя Алтая, который хотел купить иномарку за 4 млн рублей в Сети

Мужчина заплатил всю сумму за машину вместе с пошлинами

18 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

58-летний житель Улаганского района лишился более 4 млн рублей, пытаясь купить внедорожник через интернет. Как сообщили в МВД Республики Алтай, мужчина хотел приобрести Toyota Land Cruiser Prado и нашел подходящее объявление на одном из сайтов.

Продавец уверял, что возьмет на себя оформление документов и доставку автомобиля. Потерпевший подписал договор и перевел свыше 4,1 млн рублей, включая оплату полной стоимости машины и таможенных сборов. По условиям сделки внедорожник должны были привезти в Барнаул в течение двух месяцев, но сроки давно прошли, а автомобиль так и не поступил.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленников.

Ранее в Алтайском крае мошенники обманули 34-летнего жителя Рубцовского района, который хотел приобрести автомобиль за 175 тысяч рублей.