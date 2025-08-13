Мошенники "пересчитали пенсию" жителю Барнаула на 233 тысячи рублей
Мужчине позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда
13 августа 2025, 14:30, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники под предлогом грядущего перерасчета пенсии похитили сбережения у 64-летнего жителя Барнаула, сообщает региональное МВД.
«Позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда и попросил назвать код, поступивший в СМС-сообщении. Через некоторое время позвонил якобы представитель другого ведомства и пояснил, что мужчина назвал код от личного кабинета на портале госуслуг мошеннику и теперь деньги под угрозой», – рассказали в ведомстве.
По указанию афериста пенсионер отправился в банк, снял со своего вклада 233 тысячи рублей и перевел на указанные "безопасные счета".
В Барнауле мошенник обманул пенсионерку, предложив встать в очередь на перерасчет выплат.
14:45:12 13-08-2025
Это дед еще на свой телефон МАХа не установил. Там бы вообще никаких смс кодов не надо было бы называть. так бы перевели.
19:52:08 13-08-2025
МАХ сам будет переводить на безопасный счет, брать кредиты и штрафовать за нарушения. Напишешь с матом - штраф, покритикуешь отечественные товары - штраф!