Мошенники "пересчитали пенсию" жителю Барнаула на 233 тысячи рублей

Мужчине позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда

13 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае мошенники под предлогом грядущего перерасчета пенсии похитили сбережения у 64-летнего жителя Барнаула, сообщает региональное МВД.

«Позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда и попросил назвать код, поступивший в СМС-сообщении. Через некоторое время позвонил якобы представитель другого ведомства и пояснил, что мужчина назвал код от личного кабинета на портале госуслуг мошеннику и теперь деньги под угрозой», – рассказали в ведомстве.

По указанию афериста пенсионер отправился в банк, снял со своего вклада 233 тысячи рублей и перевел на указанные "безопасные счета".

