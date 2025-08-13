НОВОСТИПроисшествия

Мошенники "пересчитали пенсию" жителю Барнаула на 233 тысячи рублей

Мужчине позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда

13 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае мошенники под предлогом грядущего перерасчета пенсии похитили сбережения у 64-летнего жителя Барнаула, сообщает региональное МВД.

«Позвонил якобы сотрудник пенсионного фонда и попросил назвать код, поступивший в СМС-сообщении. Через некоторое время позвонил якобы представитель другого ведомства и пояснил, что мужчина назвал код от личного кабинета на портале госуслуг мошеннику и теперь деньги под угрозой», – рассказали в ведомстве.

По указанию афериста пенсионер отправился в банк, снял со своего вклада 233 тысячи рублей и перевел на указанные "безопасные счета".

В Барнауле мошенник обманул пенсионерку, предложив встать в очередь на перерасчет выплат.

Гость

14:45:12 13-08-2025

Это дед еще на свой телефон МАХа не установил. Там бы вообще никаких смс кодов не надо было бы называть. так бы перевели.

Гость

19:52:08 13-08-2025

МАХ сам будет переводить на безопасный счет, брать кредиты и штрафовать за нарушения. Напишешь с матом - штраф, покритикуешь отечественные товары - штраф!

