Мошенники позвонили жителю Барнаула более 13 тысяч раз

О настоящей атаке спамеров рассказали в МТС

15 августа 2025, 16:20, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Более 5,5 млн минут нежелательных вызовов заблокировал сервис "Защитник" от МТС в первом полугодии 2025-го в Алтайском крае. Это более десяти лет общения со спамерами и потенциальными мошенниками. Особенно "не сладко" пришлось жителю Барнаула, которому пытались дозвониться 13 465 раз.

Чаще всего жителям края звонили по поводу финансовых услуг – банки и коллекторы, а также предлагали принять участие в опросах. Также известно, что в прошлом полугодии максимальное количество спам-звонков одному абоненту из Алтайского края достигло более 13 465 вызовов. Всего сервис остановил 25 млн подозрительных вызовов.

«К сожалению, активность спамеров и телефонных мошенников не снижается. Для борьбы с ними используются современные технологии. Это не только блокировка подозрительных вызовов, но и предупреждение о возможных рисках, если разговор все же состоялся, с помощью искусственного интеллекта. За полгода это случилось более 1400 раз», – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

И добавил, что, несмотря на наличие технических решений, абонентам все равно нужно проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.