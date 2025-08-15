НОВОСТИОбщество

Мошенники позвонили жителю Барнаула более 13 тысяч раз

О настоящей атаке спамеров рассказали в МТС

15 августа 2025, 16:20, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Более 5,5 млн минут нежелательных вызовов заблокировал сервис "Защитник" от МТС в первом полугодии 2025-го в Алтайском крае. Это более десяти лет общения со спамерами и потенциальными мошенниками. Особенно "не сладко" пришлось жителю Барнаула, которому пытались дозвониться 13 465 раз.

Чаще всего жителям края звонили по поводу финансовых услуг – банки и коллекторы, а также предлагали принять участие в опросах. Также известно, что в прошлом полугодии максимальное количество спам-звонков одному абоненту из Алтайского края достигло более 13 465 вызовов. Всего сервис остановил 25 млн подозрительных вызовов.

«К сожалению, активность спамеров и телефонных мошенников не снижается. Для борьбы с ними используются современные технологии. Это не только блокировка подозрительных вызовов, но и предупреждение о возможных рисках, если разговор все же состоялся, с помощью искусственного интеллекта. За полгода это случилось более 1400 раз», – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

И добавил, что, несмотря на наличие технических решений, абонентам все равно нужно проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:36:20 15-08-2025

13 465 вызовов --- начиная с 2014 года? Или за сутки? Может надо было симку поменять. А то ощущение, что это он над ними издевался. А сам другим телефоном пользовался

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:25:43 15-08-2025

Гость (16:36:20 15-08-2025) 13 465 вызовов --- начиная с 2014 года? Или за сутки? Может ... Написано же, "в прошлом полугодии"

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:07 16-08-2025

Гость (18:25:43 15-08-2025) Написано же, "в прошлом полугодии"... Если считать, что ночью не звонили, потому что он догадывался выключить телефон на ночь, то получается звонили примерно каждые 15 минут в течение полугода. Ну реально он тоже с умыслом симку не менял, похоже его это не напрягало, если не забавляло

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:34 15-08-2025

Когда подключат возможность взымать плату со входящих звонков?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:10 15-08-2025

Нужно просто заблокировать телефонные звонки

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:04 15-08-2025

Сказать можно все, что угодно. Пипл схавает. Тем более на этой волне. Маски же носили? Носили! Некоторые до сих пор носят, те, с весны 2020 года.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:30 16-08-2025

Гость (17:50:04 15-08-2025) Сказать можно все, что угодно. Пипл схавает. Тем более на эт... Селюки до сих пор в масках ходят. Глазенки пустые таращатся, маска грязная, как и они сами. Защитились!

  -2 Нравится
Ответить
