Мошенники позвонили жителю Барнаула более 13 тысяч раз
О настоящей атаке спамеров рассказали в МТС
15 августа 2025, 16:20, ИА Амител
Более 5,5 млн минут нежелательных вызовов заблокировал сервис "Защитник" от МТС в первом полугодии 2025-го в Алтайском крае. Это более десяти лет общения со спамерами и потенциальными мошенниками. Особенно "не сладко" пришлось жителю Барнаула, которому пытались дозвониться 13 465 раз.
Чаще всего жителям края звонили по поводу финансовых услуг – банки и коллекторы, а также предлагали принять участие в опросах. Также известно, что в прошлом полугодии максимальное количество спам-звонков одному абоненту из Алтайского края достигло более 13 465 вызовов. Всего сервис остановил 25 млн подозрительных вызовов.
«К сожалению, активность спамеров и телефонных мошенников не снижается. Для борьбы с ними используются современные технологии. Это не только блокировка подозрительных вызовов, но и предупреждение о возможных рисках, если разговор все же состоялся, с помощью искусственного интеллекта. За полгода это случилось более 1400 раз», – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
И добавил, что, несмотря на наличие технических решений, абонентам все равно нужно проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.
16:36:20 15-08-2025
13 465 вызовов --- начиная с 2014 года? Или за сутки? Может надо было симку поменять. А то ощущение, что это он над ними издевался. А сам другим телефоном пользовался
18:25:43 15-08-2025
Гость (16:36:20 15-08-2025) 13 465 вызовов --- начиная с 2014 года? Или за сутки? Может ... Написано же, "в прошлом полугодии"
10:31:07 16-08-2025
Гость (18:25:43 15-08-2025) Написано же, "в прошлом полугодии"... Если считать, что ночью не звонили, потому что он догадывался выключить телефон на ночь, то получается звонили примерно каждые 15 минут в течение полугода. Ну реально он тоже с умыслом симку не менял, похоже его это не напрягало, если не забавляло
16:45:34 15-08-2025
Когда подключат возможность взымать плату со входящих звонков?
17:30:10 15-08-2025
Нужно просто заблокировать телефонные звонки
17:50:04 15-08-2025
Сказать можно все, что угодно. Пипл схавает. Тем более на этой волне. Маски же носили? Носили! Некоторые до сих пор носят, те, с весны 2020 года.
09:02:30 16-08-2025
Гость (17:50:04 15-08-2025) Сказать можно все, что угодно. Пипл схавает. Тем более на эт... Селюки до сих пор в масках ходят. Глазенки пустые таращатся, маска грязная, как и они сами. Защитились!