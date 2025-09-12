Мошенники пригласили девушку с Алтая на антиэкстремистскую конференцию и похитили деньги

На видеоконференции собеседники заявили девушке, что она подозревается в совершении преступления

12 сентября 2025

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 22-летнюю жительницу Косихинского района и похитили 250 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Девушке в мессенджере написал незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности, и предложил продолжить диалог через интернет-платформу. Она перешла по сброшенной ссылке и попала на видеоконференцию», – рассказали в ведомстве.

Собеседники заявили сельчанке, что она подозревается в экстремистской деятельности. Затем к видеоконференции подключился якобы сотрудник ФСБ, который показал "удостоверение" и сказал, что поможет разобраться в данном вопросе.

Мужчина пояснил, что все имеющиеся деньги необходимо задекларировать, а затем перевести их через банкомат.

«С этой целью молодой сельчанке сбросили ссылку на специальную программу, после чего она перевела все свои накопления», – отметили в МВД.

