Мошенники пригласили девушку с Алтая на антиэкстремистскую конференцию и похитили деньги
На видеоконференции собеседники заявили девушке, что она подозревается в совершении преступления
12 сентября 2025, 10:45, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 22-летнюю жительницу Косихинского района и похитили 250 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«Девушке в мессенджере написал незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности, и предложил продолжить диалог через интернет-платформу. Она перешла по сброшенной ссылке и попала на видеоконференцию», – рассказали в ведомстве.
Собеседники заявили сельчанке, что она подозревается в экстремистской деятельности. Затем к видеоконференции подключился якобы сотрудник ФСБ, который показал "удостоверение" и сказал, что поможет разобраться в данном вопросе.
Мужчина пояснил, что все имеющиеся деньги необходимо задекларировать, а затем перевести их через банкомат.
«С этой целью молодой сельчанке сбросили ссылку на специальную программу, после чего она перевела все свои накопления», – отметили в МВД.
