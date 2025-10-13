Москвичка получила дорогой букет от мошенников, но не отдала им деньги
Сначала жертва поверила в то, что ее счета взломали, но затем прекратила общение с аферистами
13 октября 2025, 17:15, ИА Амител
Жительница Москвы чуть не стала жертвой обмана, доверившись обещанию доставки цветов, сообщает Baza.
Согласно информации Telegram-канала, злоумышленники связались с девушкой, сообщив о прибытии цветочного подарка. Для его получения москвичка сообщила секретный код из SMS.
После этого мошенники заявили о несанкционированном доступе к ее аккаунту на "Госуслугах", утверждая, что некто оформил на ее имя заем и перевел средства на поддержку украинской армии.
На протяжении двух дней девушка подвергалась психологическому воздействию со стороны аферистов. В это время ей доставили цветы стоимостью 40 тысяч рублей.
В определенный момент москвичка поделилась произошедшим с близкими, которые убедили ее прекратить общение с мошенниками, прежде чем те смогли завладеть ее деньгами.
21:01:41 13-10-2025
Ничего не понятно, но интересно.
12:29:48 14-10-2025
В это время ей доставили цветы стоимостью 40 тысяч рублей --- она кинула мошенников на сорокет? Ну хорошая новость, хотя у нее это не от ума похоже получилось. Случайно. Но итог хороший