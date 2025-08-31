"Мой край — место силы". Актер с Алтая исполнил главную роль в ситкоме "Универа" на ТНТ

Премьера сериала "Универ. Молодые" намечена на 8 сентября

31 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Актер с Алтая Кирилл Мешалкин / Фото: ТНТ

8 сентября в 21:00 на ТНТ состоится премьера второго сезона ситкома "Универ. Молодые". Молодая пятерка студентов вернется с новыми проблемами, вызовами и неожиданными решениями. Одну из главных ролей в сериале исполнил актер из Благовещенки Алтайского края Кирилл Мешалкин. Его герой – студент-спортсмен из Агаповки по имени Паша, который пытается найти баланс между спортом, учебой, друзьями и отношениями с сестрой Кузи – Аней Кузьминой. В интервью 25-летний актер поделился, как родные края повлияли на зарождение в нем творческой жилки, о сходствах и различиях с его персонажем, а также рассказал об ассоциациях, связанных с Алтаем. Подробнее – в нашем материале.

– Кирилл, известно, что вы с детства увлекались разными видами творчества: от танцев, начиная с деревенских брейк-батлов и осваивая такие направления, как модерн, бальные, народные и хип-хоп, до музыки, обучаясь игре на губной гармонике, акустической гитаре, фортепиано, барабанах и даже укулеле. Можно ли сказать, что тяга к творчеству и искусству зарождалась в особой атмосфере вашего родного поселка Благовещенка, где вы выросли?

– Я родился в Благовещенке и прожил там первые четыре года жизни, а потом мы с родителями переехали на Север, но каждое лето приезжали на Алтай на три-четыре месяца. Не совсем правильно будет сказать, что я там вырос, но я по-прежнему считаю этот поселок своим домом и самым родным местом. Никогда об этом не думал, но тяга к творчеству действительно зарождалась там. Ведь команда по брейку сложилась в Благовещенке, так же там у меня был дедушка-художник, к которому я иногда приходил в мастерскую и смотрел, как он работает, и немного учился рисовать. Именно на Алтае я начал учиться играть на гитаре. В детстве все праздники и дни рождения проходили под аккомпанемент баяна, на котором играл мой дядя. Думаю, что все это оказало какое-то влияние на мое формирование как творческого человека.

– А с чем ассоциируется ваш родной край и часто ли бываете на Алтае?

– Край ассоциируется с местом силы, чем-то очень родным и приятным! Там мне сразу становится спокойно и хорошо. Последнее время, к большому сожалению, бываю там нечасто. Но очень надеюсь, что удастся исправить эту ситуацию и приезжать хотя бы раз в год.

– В сериале "Универ. Молодые" вам досталась одна из главных ролей. Ваш герой – Павел, суровый каратист с добрым сердцем. А похожи ли вы чем-то с вашим персонажем? Или, может быть, взяли себе на вооружение какие-то черты Агаповского супермена?

– С Пашей общих черт у нас немного, но, думаю, нас объединяет открытость, искренность и умение радоваться каким-то очень простым вещам. На вооружение пока ничего из его черт я себе не присматривал, но, возможно, иногда стоит позаимствовать его жесткость и прямолинейность в определенных ситуациях.

– С первого сезона зрители с замиранием сердца следят за развитием романтических отношений вашего героя – Паши и Ани Кузьминой – сестры Кузи. Поделитесь, чем особенным запомнится второй сезон и почему его стоит посмотреть?

– Думаю, что во втором сезоне наблюдать за развитием отношений Паши и Ани будет еще интереснее. И вся пятерка ребят откажется в очень неожиданной критической ситуации, а выход из нее – это целый аттракцион, поэтому пропускать это точно не стоит!

– С кем из актеров больше всего понравилось играть на площадке во время съемок второго сезона "Универ. Молодые"?

– На этом проекте у нас сложилась очень приятная команда, трудно выделить кого-то одного. С каждым есть какие-то взаимоотношения, "локальные приколы". Но больше всего времени на площадке мы проводили с Катей, исполнительницей роли Ани, поэтому с ней отношения чуть крепче. Нам очень повезло в том, что у нас совпадает понимание, как должны работать партнеры на площадке, мы часто помогаем друг другу, делаем замечания и предлагаем идеи, как можно сыграть ту или иную сцену.

Что известно о Кирилле Мешалкине?

Родился 16 июня 2000 года в Благовещенке Алтайского края. В 2004 году семья Мешалкиных переехала в Югорск, ХМАО, а в 2011-м – на Ямал, в город Губкинский, где Кирилл окончил школу. После будущий актер поступил в Российский государственный институт сценических искусств. Он попал на курс профессора Андрея Валерьевича Толшина. В 2022 году Кирилл получил образование и путевку в профессиональную жизнь.

После окончания вуза основной театральной площадкой для Мешалкина стал театр "ЦЕХЪ". Одна из наиболее заметных работ – постановка "HNY истории из жизни". Также значимая роль – Ермолай Лопахин в классической пьесе Антона Чехова "Вишневый сад".

Кинокарьера Кирилла Мешалкина начала развиваться сразу после окончания РГИСИ в 2022 году. Первые шаги молодого актера в кинематографе, как это часто бывает, были связаны с эпизодическими ролями. Одной из самых ранних работ стал фильм "Первое лето" Сергея Илютина.

Вскоре последовали более заметные проекты. Один из них – мистический детективный сериал "Анна Медиум" режиссера Елены Николаевой. Интересным этапом в фильмографии Мешалкина стал выход в 2024 году трагикомедии "Лето. Нулевые" режиссера Сергея Илютина.

Настоящий прорыв в карьере Кирилла Мешалкина случился после участия в перезапуске культового сериала "Универ" – проекте "Универ. Молодые", премьера которого состоялась в марте 2025 года на телеканале ТНТ. В спин-оффе ему досталась одна из главных ролей. Сериал рассказывает о жизни нового поколения студентов, заселившихся в знаменитый 510-й блок общежития.

2025 год стал для актера из Алтайского края весьма насыщенным и плодотворным. Помимо ситкома "Универ. Молодые", Кирилл был занят на съемках в нескольких разножанровых проектах. Среди них – приключенческое фэнтези "Этерна" режиссера Сергея Трофимова, мелодрама "Мужу привет" Антона Маслова и научно-фантастическая драма "Планета" режиссера Михаила Архипова.

О чем новый сезон сериала?

Во втором сезоне студентам МВГУ предстоит не только притереться друг к другу, но и загладить вину за старые ошибки. Федя будет изо всех сил стараться вернуть доверие Полины – повзрослеет и даже устроится на работу. Полина же пойдет на сделку с совестью и окажется на темной стороне микрозаймов. Аня и Паша столкнутся с первыми трудностями и страстями студенческой любви. Слава будет встречаться с четырьмя девушками сразу. Также в 510-м блоке появится новый житель.

Съемками сериала занималась компания Norm Production при поддержке Comedy Club Production. Генеральный продюсер – Вячеслав Дусмухаметов. Креативные продюсеры – Илья Полежайкин, Андрей Суслов, Максим Корчагин, Алексей Шуравин, Максим Аникин.

Главные роли исполнили актеры: Влад Прохоров, Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Евгений Романцов и Марина Федункив. Также к своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский, знакомые зрителям по предыдущим частям франшизы. Одну из главных ролей в ситкоме исполнил Кирилл Мешалкин, начиная с первого сезона "Универ. Молодые", премьера которого состоялась в марте 2025 года на телеканале ТНТ.