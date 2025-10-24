Муж пригрозил выгнать жену из дома за отказ в интиме и составил "домашнюю конституцию"

В "документе" он прописал правила "идеальной семейной жизни"

24 октября 2025, 15:40, ИА Амител

Семейная пара смотрит телевизор / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В ЯНАО муж очень не хотел разводиться с женой и решил попробовать помириться. Для этого он принес ей список требований, распечатанный и написанный лично. Некоторые из них выглядели как настоящая насмешка, утверждает женщина.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пара долго жила вместе, у них двое детей, однако женщине надоели требования мужа и его патриархальное мировоззрение. Устав от этого, она объявила о разводе. Мужчина же принес список того, что нужно исправить, чтобы их жизнь вместе стала идеальной.

"Домашняя конституция" / Telegram-канал "Топор+"

Из самых интересных примеров: отказ в интиме и типичные для этого фразы строго запрещены, как штраф – уход из дома в течение недели.

«Все траты выше пяти тысяч должны согласовываться, а в постель супруги должны ложиться вместе. При этом во сне женщина не имела права толкать или цеплять супруга ногами, руками и локтями», - говорится в сообщении.

Женщина, устав от такого мужа, решила развестись и даже не стала бороться за совместно нажитое имущество, согласившись на все условия. Однако, узнав о том, что бывшая уехала в другой город, он пошел в суд и потребовал пересмотреть решение о разделении нажитого. Суд просьбу одобрил.