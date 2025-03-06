МВД не поддерживает штрафы за превышение средней скорости

Министерство не прорабатывает этот вопрос, отметила Ирина Волк

06 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

МВД России не планирует вводить штрафы за превышение средней скорости на участках дорог, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной", – написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, в СМИ и Telegram-каналах распространяются сведения о том, что МВД якобы рассматривает такую инициативу. Однако, как подчеркнула она, министерство сохраняет прежнюю позицию и не поддерживает введение подобных штрафов.

Накануне первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов заявил, что Минтранс совместно с МВД обсуждает возможность наказания водителей за превышение средней скорости между камерами. Однако, по его словам, этот вопрос пока остается на прежнем уровне обсуждений.