МВД не поддерживает штрафы за превышение средней скорости
Министерство не прорабатывает этот вопрос, отметила Ирина Волк
06 марта 2025, 19:30, ИА Амител
МВД России не планирует вводить штрафы за превышение средней скорости на участках дорог, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной", – написала она в своем Telegram-канале.
По словам Волк, в СМИ и Telegram-каналах распространяются сведения о том, что МВД якобы рассматривает такую инициативу. Однако, как подчеркнула она, министерство сохраняет прежнюю позицию и не поддерживает введение подобных штрафов.
Накануне первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов заявил, что Минтранс совместно с МВД обсуждает возможность наказания водителей за превышение средней скорости между камерами. Однако, по его словам, этот вопрос пока остается на прежнем уровне обсуждений.
"Вместе с МВД этот вопрос прорабатывали. Пока он в том же формате, что и был до этого", – цитирует его ТАСС.
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